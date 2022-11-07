Зачем включать кондиционер в машине зимой

Кондиционер в автомобиле стоит включать не только летом, но и зимой. Автоэксперты полагают, что периодическое включение кондиционера в холодное время года требуется для профилактики.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom ©Shutterstock/Fotodom

Для поддержания работоспособности системы кондиционера, включать его нужно лишь раз в неделю и всего на 10 минут, поясняет "Тарантас Ньюс".

Простая профилактическая мера сохранит смазку на деталях компрессора. Это, в свою очередь, увеличит общий ресурс работы кондиционера.

Однако при значительной минусовой температуре включать кондиционер лучше не на улице, а на территории хорошо отапливаемого паркинга, или в гараже. Иначе уже весной автолюбитель может столкнуться с необходимостью починки кондиционера.