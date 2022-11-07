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1 час назад

Зачем включать кондиционер в машине зимой: совет автоэксперта

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Кондиционер в автомобиле стоит включать не только летом, но и зимой. Автоэксперты полагают, что периодическое включение кондиционера в холодное время года требуется для профилактики.

Зачем включать кондиционер в машине зимой
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

Для поддержания работоспособности системы кондиционера, включать его нужно лишь раз в неделю и всего на 10 минут, поясняет "Тарантас Ньюс".

Простая профилактическая мера сохранит смазку на деталях компрессора. Это, в свою очередь, увеличит общий ресурс работы кондиционера.

Однако при значительной минусовой температуре включать кондиционер лучше не на улице, а на территории хорошо отапливаемого паркинга, или в гараже. Иначе уже весной автолюбитель может столкнуться с необходимостью починки кондиционера.

Обращаться же за обслуживанием автомобиля вполне возможно придется уже в мультибрендовый автосервис – после ухода из РФ отдельных брендов они начали развиваться активнее.

Автоэксперт,
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