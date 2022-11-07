Не только алкоголь: с какими симптомами запрещено садиться за руль

Обычно ограничениями, с которыми запрещено садиться за руль, считают только алкогольное и наркотическое опьянение. При этом все симптомы, с которыми нельзя водить машину, указаны в одном пункте ПДД, и опьянение – лишь первый симптом в списке. Давайте вспомним список целиком.
Запреты для водителей, касающиеся их здоровья и состояния, содержатся в пункте 2.7 раздела 2, регламентирующего общие обязанности водителей. Этот же раздел, например, запрещает говорить по телефону за рулем, ездить непристегнутым, уезжать с места ДТП и так далее.
Состояние крайней усталости – одна из самых частых причин аварий на междугородных трассах. Люди плохо себя чувствуют, плохо концентрируются на управлении автомобилем, теряют реакцию, засыпают за рулем – и все равно пытаются доехать «еще немного». Конечно, риск попасть в смертельное ДТП должен быть главным стимулом не ездить усталым, но стоит помнить и о том, что езда в утомленном состоянии прямо запрещена Правилами. При появлении признаков усталости, влияющих на безопасность движения, водитель обязан остановиться и отдохнуть.
При этом нормы времени управления автомобилем и отдыха тоже регламентированы ПДД – а именно разделом 26. Правда, он официально распространяется только на водителей грузовиков и автобусов – водители легковых машин не обязаны соблюдать его требования. Но владельцам легковушек стоит как минимум ознакомиться и прислушаться к требованиям Правил: они говорят о необходимости перерыва на 45 минут через каждые 4,5 часа, а также недопустимости ехать более 9 часов в сутки и непрерывно отдыхать менее 11 часов в сутки.
Наказание за езду в состоянии опьянения установлено весьма жесткое: это как минимум большие штрафы и лишение прав. Но можно ли получить наказание за езду в болезненном или утомленном состоянии? Напрямую – нет: КоАП не предусматривает наказания за такое нарушение.
Однако признаки болезни и усталости частично совпадают с признаками опьянения: покраснение лица и глаз, вялость, плохая концентрация, нечеткая речь, сонливость и так далее. Поэтому инспектор ГИБДД, остановивший водителя с признаками утомления или болезни, может потребовать от него прохождения освидетельствования на состояние опьянения и даже направить его на медицинское освидетельствование. Само собой, при отсутствии алкоголя в крови наказание водителю не грозит, но сам факт возможной потери времени и сил на формальную процедуру учитывать стоит.