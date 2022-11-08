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15 минут назад

Стало известно, какие автомобили больше не стоит покупать в России

News.ru

Покупка автомобилей европейских и американских брендов в России перестает быть выгодной. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ предупредил автомобильный эксперт Егор Васильев. По его словам, это связано с изменением стоимости обслуживания этих машин в связи с санкциями и уходом компаний с отечественного рынка.

Стало известно, какие автомобили больше не стоит покупать в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Васильев отметил, что в настоящее время благодаря услугам параллельного импорта приобрести можно практически любой автомобиль. Однако стоимость обслуживания западных брендов сегодня может в разы превышать показатели прошлых лет.

Это повод задуматься, нужен ли «европеец» при наличии более дешевых в вопросе содержания китайских аналогов, — подчеркнул эксперт.

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По его мнению, сложившаяся ситуация «открывает дверь» в России как китайской продукции, так и отечественному автопрому. При этом автомобили из Китая обладают значительными возможностями для того, чтобы занять доминирующие позиции на рынке, предположил эксперт.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев предупредил, что российским автолюбителям при покупке нового автомобиля в наше время стоит тщательно проанализировать не сам факт приобретения нового авто, а перспективы техосмотра и в случае необходимости — ремонта.

Автоэксперт,Егор Васильев,
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