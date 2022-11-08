Стало известно, какие автомобили больше не стоит покупать в России

Покупка автомобилей европейских и американских брендов в России перестает быть выгодной. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ предупредил автомобильный эксперт Егор Васильев. По его словам, это связано с изменением стоимости обслуживания этих машин в связи с санкциями и уходом компаний с отечественного рынка.

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Васильев отметил, что в настоящее время благодаря услугам параллельного импорта приобрести можно практически любой автомобиль. Однако стоимость обслуживания западных брендов сегодня может в разы превышать показатели прошлых лет.

Это повод задуматься, нужен ли «европеец» при наличии более дешевых в вопросе содержания китайских аналогов, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, сложившаяся ситуация «открывает дверь» в России как китайской продукции, так и отечественному автопрому. При этом автомобили из Китая обладают значительными возможностями для того, чтобы занять доминирующие позиции на рынке, предположил эксперт.