Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
22 минуты назад

Как не получить штраф на платной стоянке

Car.ru

Платные парковки есть в каждом крупном городе, эти участки отмечены знаком «Р». Автомобилисты должны оплачивать место и нахождение транспорта на стоянке, иначе будет выписан штраф.

Как не получить штраф на платной стоянке
Фото: ТАССТАСС

Иногда автомобилисты затрудняются с тем, какую именно сумму им нужно заплатить за парковку и как это сделать. Информация о размерах и вариантах оплаты присутствует на парковочных щитах. В Москве парковочное место обойдется в 40 – 450 рублей в час. Сумма зависит еще и от времени суток, ночью, как правило, дешевле. В каждом регионе свои нормативы.

Видео дня
Также есть и другие варианты оплаты:
  • на территории Москвы и Санкт-Петербурга действует приложение «Парковки России», через него можно производить оплату, тут же можно проверить наличие штрафов, в других регионах есть другие аналогичные программы, к примеру, «Паркоматики»;
  • платить за парковку удобно с помощью СМС-сообщения, в нем нужно указать номер стоянки, номер машины, время нахождения в платной зоне, нужная сумма будет списана со счета;
  • на некоторых парковках есть паркоматы, это значительно облегчает процедуру оплаты, расчет осуществляется с помощью банковской или парковочной карты, путем ее прикладывания.

Если ранее на платной парковке можно было постоять бесплатно пару минут, то сейчас в Москве это сделать не получится, счета приходят моментально. В Санкт-Петербурге правило еще действует, машина может находиться на платной парковке в течение 15 минут бесплатно. Однако просто так уехать, не заплатив, в этом случае нельзя. 15 минут дается автомобилисту на оплату дальнейшего срока. В Туле, к примеру, для этого отводится 30 минут.

Штраф за неоплаченную парковку в разных регионах различен. К примеру, в Екатеринбурге водитель будет оштрафован на сумму 1 000 руб., в Санкт-Петербурге взыщут 1 500 руб., в Москве – 5 000 руб. Штрафы выписывает не ГИБДД, а городская служба платных парковок. Информация о неплательщика поступает с камер, которые охватывают всю парковочную территорию. Если автомобилист не согласен со штрафом, то его можно обжаловать течение 10-ти суток с момента получения.

Минимально время, на которое запускается парковка – полчаса. Изменить парковочную сессию можно не более трех раз в сутки, сделать это можно до окончания текущих суток.

Автоэксперт,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители