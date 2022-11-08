Как не получить штраф на платной стоянке

Платные парковки есть в каждом крупном городе, эти участки отмечены знаком «Р». Автомобилисты должны оплачивать место и нахождение транспорта на стоянке, иначе будет выписан штраф.

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Иногда автомобилисты затрудняются с тем, какую именно сумму им нужно заплатить за парковку и как это сделать. Информация о размерах и вариантах оплаты присутствует на парковочных щитах. В Москве парковочное место обойдется в 40 – 450 рублей в час. Сумма зависит еще и от времени суток, ночью, как правило, дешевле. В каждом регионе свои нормативы.

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на территории Москвы и Санкт-Петербурга действует приложение «Парковки России», через него можно производить оплату, тут же можно проверить наличие штрафов, в других регионах есть другие аналогичные программы, к примеру, «Паркоматики»;

платить за парковку удобно с помощью СМС-сообщения, в нем нужно указать номер стоянки, номер машины, время нахождения в платной зоне, нужная сумма будет списана со счета;

на некоторых парковках есть паркоматы, это значительно облегчает процедуру оплаты, расчет осуществляется с помощью банковской или парковочной карты, путем ее прикладывания. Также есть и другие варианты оплаты:

Если ранее на платной парковке можно было постоять бесплатно пару минут, то сейчас в Москве это сделать не получится, счета приходят моментально. В Санкт-Петербурге правило еще действует, машина может находиться на платной парковке в течение 15 минут бесплатно. Однако просто так уехать, не заплатив, в этом случае нельзя. 15 минут дается автомобилисту на оплату дальнейшего срока. В Туле, к примеру, для этого отводится 30 минут.

Штраф за неоплаченную парковку в разных регионах различен. К примеру, в Екатеринбурге водитель будет оштрафован на сумму 1 000 руб., в Санкт-Петербурге взыщут 1 500 руб., в Москве – 5 000 руб. Штрафы выписывает не ГИБДД, а городская служба платных парковок. Информация о неплательщика поступает с камер, которые охватывают всю парковочную территорию. Если автомобилист не согласен со штрафом, то его можно обжаловать течение 10-ти суток с момента получения.