Как не «убить» машину на мойке под высоким давлением

В последнее время автомобилисты все чаще стали использовать мойку самообслуживания, чтобы помыть своего «железного коня». Тем не менее не все из них знают, как правильно использовать аппараты высокого давления. В итоге некоторым элементам кузова и электрике наносится существенный вред. Как правильно мыть машину, рассказало интернет-издание aif.ru.

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Мойка высокого давления предназначена для того, чтобы мощной струей воды сбить грязь с машины. Давление в распылителе, как правило, поддерживается на уровне 170 бар. В правилах говорится, что для мытья авто надо направить распылитель на поверхность кузова под углом в 45 градусов и с расстояния около метра начать процесс, при этом постепенно увеличивая угол до 25 градусов и приближая распылитель к машине на 50 сантиметров. Если этими правилами не пользоваться, водитель должен быть готов к неприятностям.

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Например, если машина не новая и уже имеет повреждения, струя под давлением может откалывать кусочки краски. Вода при частых мойках попадает внутрь трещин, замерзает и, расширяясь, вспучивает целые пласты краски. После этого при повторном прохождении струей воды под давлением эти куски благополучно отлетают. Именно поэтому в сильные морозы частые мойки не рекомендуются.

Помимо этого, струя распылителя зачастую рвет резинки уплотнителей стекол и дверей. В этом случае вода оказывается внутри проемов, замерзает и способна блокировать двери. Кроме того, после частых моек сходит хромирование на пластиковых деталях, отваливаются куски блестящего покрытия на легкосплавных дисках. Негативно мойка сказывается на колесных арках, помимо этого, струя может вырывать пластиковые фиксаторы подкрылков, которые потом во время езды отваливаются.

Через уплотнители фар вода часто попадает на электрические контакты и разъемы. В этом случае залитая водой фара может давать сбои. Еще хуже, когда влага оказывается в моторном отсеке. Водители, пытаясь вычистить наслоения грязи под капотом, направляют туда струю, обильно окатывая двигатель и навесное оборудование. Если струя ударит в ЭБУ, последующие замыкания приводят к повреждению микросхем, в результате блок управления двигателем выходит из строя.

При мойке мотора вода также заливает катушки зажигания. В результате мотор не заводится либо при работе вибрирует – из четырех цилиндров работают только три. В этом случае катушки на протяжении нескольких часов или даже дней придется сушить, чтобы восстановить работу двигателя.