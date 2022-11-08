Названы лучшие способы защитить машину от обледенения

— Если вам сильно не повезет и вы попадете под ледяной дождь, то защиты от обледенения как таковой не существует. Поскольку это нереально, то обычно приходится бороться уже с последствиями. Можно только «дворники» спасти, предварительно отодвинув их от стекла при помощи какой-нибудь фанерки или картонки. Но все зависит от степени ледяного дождя. Если будет лед толщиной пять–десять сантиметров, тут ничего сделать нельзя. Только эвакуировать в теплое помещение и ждать час–другой, пока все это безобразие пропадет, — объяснил Колодочкин.