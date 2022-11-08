Названа главная цель Audi в Формуле 1

После года неопределённости на Гран При Бельгии-2022 было подтверждено, что Audi присоединится к пелотону в качестве производителя силовых установок. Совсем недавно стало известно, что Audi будет предоставлять двигатели для заводской команды под своим именем, которой станет нынешняя Alfa Romeo .

«Это грандиозно, не правда ли? – сказал ди Реста в интервью Sky Sports. – Мне интересно посмотреть, куда поступят инвестиции от Audi. Sauber всегда была своего рода командой средней группы, которая так и не преодолела этот барьер. У них никогда не было шансов попасть на передовую и заманить нужных людей, но с Audi, я думаю, у них будут все

Хотел ли бы я работать с Audi в первые пару лет, когда они придут в Формулу 1? Не знаю, насколько надежными будут их моторы. Смогут ли они заполучить серьёзного гонщика, например, Шарля Леклера или Ландо Норриса, чтобы возглавить команду? Нам придется подождать и посмотреть. Но здорово, что этот бренд будет в Ф1. Они были очень успешными в других видах автоспорта, и с мощью Volkswagen они захотят прийти и произвести впечатление. Я думаю, что самый большой стимул для них – победить Mercedes. С точки зрения СМИ, это то, на что они будут нацелены».