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1 час назад

Пол ди Реста: Главная цель Audi в Формуле 1 – победить Mercedes

autosport.com.ru

Бывший гонщик Формулы 1 Пол ди Реста уверен, что главной целью Audi после прихода в Формулу 1 в 2026 году будет победа над своим успешным немецким конкурентом – Mercedes.

Названа главная цель Audi в Формуле 1
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

После года неопределённости на Гран При Бельгии-2022 было подтверждено, что Audi присоединится к пелотону в качестве производителя силовых установок. Совсем недавно стало известно, что Audi будет предоставлять двигатели для заводской команды под своим именем, которой станет нынешняя Alfa Romeo.

«Это грандиозно, не правда ли? – сказал ди Реста в интервью Sky Sports. – Мне интересно посмотреть, куда поступят инвестиции от Audi. Sauber всегда была своего рода командой средней группы, которая так и не преодолела этот барьер. У них никогда не было шансов попасть на передовую и заманить нужных людей, но с Audi, я думаю, у них будут все

Хотел ли бы я работать с Audi в первые пару лет, когда они придут в Формулу 1? Не знаю, насколько надежными будут их моторы. Смогут ли они заполучить серьёзного гонщика, например, Шарля Леклера или Ландо Норриса, чтобы возглавить команду? Нам придется подождать и посмотреть. Но здорово, что этот бренд будет в Ф1. Они были очень успешными в других видах автоспорта, и с мощью Volkswagen они захотят прийти и произвести впечатление. Я думаю, что самый большой стимул для них – победить Mercedes. С точки зрения СМИ, это то, на что они будут нацелены».

Автоэксперт,Alfa Romeo,Audi,Volkswagen,Шарль Леклер,
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