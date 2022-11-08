Как продать машину на запчасти

Может показаться, что самый выгодный вариант - это самому заняться продажей авто на запчасти. Тут надо грамотно посчитать все расходы и прикинуть примерную стоимость деталей. Будете ли вы заниматься этим самостоятельно либо нанимать помощника? Где планируете разбирать машину и хранить запчасти? Просчитайте все это заранее, чтобы в итоговом раскладе не выйти в ноль или хуже того - в обидный минус. В отдельных случаях при самостоятельном разборе можно выручить и 100-200% в сравнении с ценой от перекупов или разборок", - отметил эксперт.