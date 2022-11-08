Аналитик автомобильного сайта "Дром" Алексей Гришин рассказал "Российской газете" о том, что как продать машину на запчасти.
"Реализовать автомобиль можно частникам или специализированным разборкам. Но при этом стоит понимать, что они предложат цену значительно ниже ваших ожиданий. Можно продать дорогостоящие и ликвидные детали самостоятельно, а на разборку уже сдать то, с чем пришлось бы возиться долго. Таким образом можно существенно повысить сумму общего чека.
Не забудьте про документы. Собственно, ради этого многие и берут разбитые авто, ставя во главу угла именно ПТС, а уж потом распродавая детали. Однако переоформить голый или разбитый кузов на нового владельца в некоторых регионах проблематично - инспекторы требуют, чтобы автомобиль передвигался самостоятельно. Поэтому многие просто отдают ПТС, СТС, номера и вырезку в новые руки, обмениваясь договорами купли-продажи. В будущем автомобиль-"двойник" может подкинуть вам кучу штрафов и проблем.
Но в любом случае, правильно оформленный договор купли-продажи поможет защититься от возможных неприятностей. В договоре нужно прописать все существенные недостатки, а если новый владелец не перерегистрирует авто на себя в течение 10 дней, то можно прекратить регистрацию в ГИБДД в одностороннем порядке.
Может показаться, что самый выгодный вариант - это самому заняться продажей авто на запчасти. Тут надо грамотно посчитать все расходы и прикинуть примерную стоимость деталей. Будете ли вы заниматься этим самостоятельно либо нанимать помощника? Где планируете разбирать машину и хранить запчасти? Просчитайте все это заранее, чтобы в итоговом раскладе не выйти в ноль или хуже того - в обидный минус. В отдельных случаях при самостоятельном разборе можно выручить и 100-200% в сравнении с ценой от перекупов или разборок", - отметил эксперт.