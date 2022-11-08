Эксперты назвали популярные в России автомобили с коробкой-автоматом

Эксперты назвали самые популярные в России машины с автоматической коробкой передач. Среди них оказались восемь автомобилей китайских брендов и два - корейских. Об этом пишет агентство «Автостат».

Фото: kia kia

По данным портала, в октябре этого года россияне приобрели 23,3 тыс. новых легковых машин с «автоматом», что составило свыше 50% от общего объема рынка.

На первом месте в списке оказался китайский Haval Jolion. Новые владельцы появились у 2703 кроссоверов.

На втором месте - Chery Tiggo 7 PRO (2134 штук), на третьем - Geely Coolray (1394 единиц). Кроме того, в топ попали китайские Chery Tiggo 4 (974), Geely Atlas Pro (619), Haval F7 (564), Exeed TXL (464) и Geely Tugella (440).

Корейские автомобили заняли 7 и 8 позиции. В топ-10 попали Hyundai Tucson (525) и Hyundai Creta (501).