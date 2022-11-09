В каком случае водитель вправе уехать с места аварии

Если машина вылетела на обочину и ничего не повредила, кроме своих боков, вызывать ГАИ нет нужды.

Фото: PHOTOXPRESS PHOTOXPRESS

Второй кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: водитель вправе уехать с места аварии, если в столкновении пострадала только его машина. Это значит, что можно мирно разъехаться или даже ударить по газам и уехать без лишних разговоров, если у невиновных в аварии нет даже царапин. Это не нарушение.

Видео дня

Добрые слова от судей услышал житель Москвы, некий гражданин Н. Около года назад ему немного не повезло на МКАДе. Его "Мерседес-Бенц Виано" в районе 94-го километра кольцевой столкнулся с другим "Мерседесом". История умалчивает, как сложился диалог между двумя водителями, успели ли они вообще обмолвиться хоть двумя словами или просто столкнулись и разъехались. В любом случае гражданин Н. решил не продолжать вынужденное знакомство и покинул место происшествия. Однако ГАИ решила, что мужчина поступил опрометчиво. Надо было остаться и оформить аварию. Нижестоящие суды согласились с мнением дорожной инспекции и на год лишили автолюбителя водительских прав за оставление места ДТП.

В свою очередь, Второй кассационный суд, когда до него дошло дело, счел, что это полиция и суды первой-второй инстанций опрометчиво наказали человека. Потому что далеко не факт, что у него был повод задерживаться.

"В ходе производства по делу в районном суде Н. оспаривал свою виновность в совершении вменяемого административного правонарушения, последовательно заявлял, что поскольку вред причинен только его транспортному средству, у него отсутствовала обязанность оставаться на месте происшествия", - подчеркивает кассационный суд.

При этом, продолжает третья инстанция, материалами дела установлено причинение повреждений автомобилю "Мерседес-Бенц Виано", принадлежащему именно Н. Данных о каких-то вмятинах и царапинах другого авто в деле нет.

Поэтому решение о наказании было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. Нижестоящие инстанции должны разобраться, действительно ли для другой машины встреча прошла незамеченной. В техническом смысле.