Можно ли ездить на летней резине в ноябре

Большинство российских автомобилистов не меняют летние шины на зимнюю резину до наступления первых заморозков. Таких водителей насчитывается около 60%. Данные были получены в результате онлайн-опроса.

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Автовладельцы хранят шины в разных условиях. Большая часть (60%) оставляет резину в гараже. 15% автомобилистов хранят покрышки на даче. Только 10% сдают шины для сезонного хранения в специальный автосервис. Есть такие водители, которые оставляют покрышки в квартире, таких оказалось 9%.

2% автомобилистов вообще не хранят шины, а выбрасывают их сразу же после использования либо выставляют на продажу. 4% опрошенных водителей не меняют покрышек для зимы.

Согласно тому же опросу, 60% автовладельцев обращаются в шиномонтаж, чтобы заменить покрышки на зимний сезон. 35% делают это самостоятельно. 2% просят помочь друзей и знакомых.

Стоит отметить, что скоро россиян будут штрафовать за то, что они ездят на летних шинах зимой, а на шипованных – в летний сезон. При этом на региональных уровнях сроки смены резины будут корректироваться, поскольку климатические условия везде разные. Нововведение вступит в силу в марте 2023 года.

Водителям среднетоннажных и тяжелых грузовиков, а также автобусов в зимний период нужно будет использовать цепи противоскольжения. Полноприводный транспорт повышенной проходимости от такого условия освобождается.

Нужно ли менять летние шины на зимние в ноябре? Ответ на этот вопрос зависит от климатических особенностей региона. Если южные жители со сменой резины могут повременить, то в северных районах это уже пора сделать. Во многих городах уже выпал снег, на дорогах образовалась гололедица. Жителям средней полосы России пока тоже можно не торопиться, но и тянуть до конца ноября не следует, именно тогда в шиномонтажных мастерских образуются длинные очереди.