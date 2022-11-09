Чем заменить импортные моторные масла?

На российском рынке смазочных материалов за последние месяцы произошли структурные изменения, связанные с уходом ряда известных западных брендов, продукция которых занимала доминирующее положение. На волне паники и ажиотажного спроса цены на импортные масла резко взлетели вверх. Ситуацию усугубили проблемы с логистикой, подорожанием сырья (базовых масел и пакетов присадок), а также энергоносителей, без которых не может обойтись ни одно производство.

Фото: Wroom Wroom

Автовладельцы столкнулись с необходимостью искать аналоги ранее используемых импортных моторных масел, что у многих вызвало серьезные затруднения. Так, к появившимся в продаже неизвестным прежде брендам смазочных материалов из Азии, возникает масса вопросов, как по их «родословной», так и по качеству. Как масло попадает на территорию России? Соответствует ли содержимое канистры заявленному на этикетке уровню качества? Обеспечит ли масло надежную защиту мотора на заданном автопроизводителем интервале сервисного обслуживания?

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А стоит ли рисковать двигателем и тратить время на поиски ответов на поставленные вопросы? Разумнее сделать выбор в пользу моторных масел, которые изготавливаются на территории России. Они зарекомендовали себя с лучшей стороны, пользуются устойчивым спросом и доверием у владельцев автомобилей разных поколений и классов.

Импортное / отечественное – а есть ли разница?

Не откроем секрета, сказав, что благодаря процессу мировой интеграции экономики и переносу технологий сегодня уже нет никакой принципиальной разницы, где произведено моторное масло. Импортные и отечественные смазочные материалы изготавливаются по одной и той же технологии и строго выверенным рецептурам, которые разработаны производителями пакетов присадок. Именно они являются шеф-поварами на масляной кухне. А само производство смазочных материалов представляет собой процесс смешивания основы масла с пакетом присадок (блендинг), который происходит по строго определенному алгоритму.

Получается, что для изготовления отечественных аналогов популярных на российском рынке моторных масел брендов Mobil, Shell, Elf, Сastrol и т.д., российским промышленникам достаточно владеть современным оборудованием, иметь доступ к передовым технологиям и высококачественному сырью. И то, и другое, и третье у нас есть. При этом основу моторных масел (всех групп) в достаточном количестве производят отечественные заводы. О ее высоком качестве лучше всего говорит тот факт, что российские базовые масла активно закупались и закупаются зарубежными производителями смазочных материалов. Собственная сырьевая база (нефть и природный газ) по доступной цене позволяет сохранять стоимость товарных масел на конкурентном уровне.

А что с пакетами присадок, которые поступали к нам из-за границы и являются основным ингредиентом моторных масел? Несмотря на санкции, их поставки не прекратились. Изменилась лишь логистика. Иными словами, отечественные моторные масла как изготавливались, так и изготавливаются из высококачественных компонентов. И, соответственно, на выходе получаются продукты уровня ведущих мировых производителей. Приведем несколько тому примеров из продуктовой линейки SINTEC.

Заменить импортные маловязкие моторные масла, применяемые в бензиновых двигателях с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, самых современных японских, корейских и американских автомобилей можно аналогом SINTEC PLATINUM SAE 0W-20. Скажем больше, данный продукт обладает самыми высокими на сегодняшний день эксплуатационными характеристиками: API SP, ILSAC GF-6.

В продуктовой линейке компании есть моторные масла, которые отлично подойдут большинству современных европейских машин. Одним из них является масло SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5). Нужен более широкий диапазон вязкости? Пожалуйста – отличный вариант SINTEC PLATINUM SAE 5W-40 (API SN/CF, ACEA A3/B4).

Для тех, кто ставит во главу угла наличие у моторного масла допусков автопроизводителей, сообщаем – с этим также проблем нет. Масла SINTEC имеют соответствия: BMW Longlife-01; MB 229.5; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; VW 502.00/505.00 и т.д. Их наличие не просто говорит о том, что отечественные масла могут заливаться в современные моторы импортных автомобилей, но и обеспечивать их защиту на протяжении заданного автопроизводителем интервала технического обслуживания.

Иными словами, подобрать отечественные аналоги моторных масел производства известных мировых брендов сегодня не составляет никаких проблем. Следовательно, нет никакой нужды рисковать мотором, заливая в него продукцию неизвестных производителей, которая сегодня хлынула на российский рынок, да еще и предлагается по достаточно высоким ценам.

Как грамотно подобрать отечественное моторное масло на замену импортному аналогу?

Самый простой способ – это воспользоваться автоматической программой. У SINTEC для этого достаточно перейти по ссылке https://sinteclubricants.ru/podbor/. Далее необходимо выбрать в соответствующих всплывающих окнах категорию транспортного средства (например, легковые автомобили), марку, модель / год выпуска, модель двигателя. И система выполнит переадресацию на моторные масла SINTEC, которые по своим свойствам и качествам наилучшим образом подойдут двигателю вашего автомобиля. Можно осуществить подбор масла непосредственно в магазине, опираясь на указанные в руководстве по эксплуатации к автомобилю параметры вязкости (например, 0W-20, 5W-30, 5W-40 и т.д.) и уровень эксплуатационных свойств (например, API SN, ILSAC GF-5, ACEA A3/B4). Если на этикетке канистры имеется нужная маркировка, значит масло соответствует требованиям производителя ДВС, и его можно смело заливать в мотор.

Для тех кто хочет, чтобы масло-аналог полностью соответствовало оригинальному (в брендированной канистре), то помимо параметров вязкости и класса качества на этикетке также должен значиться и требуемый допуск автопроизводителя. Например: BMW Longlife-01; MB 229.5; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; VW 502.00/505.00. и т.д. Однако, как показывает практика, характеристики вязкости и класса качества более чем достаточно для выбора оптимального моторного масла для двигателя.

Выводы

Отечественные производители смазочных материалов владеют современными технологиями и высокопроизводительным оборудованием, используют сырье от лидеров отрасли, что позволяет им изготавливать полный спектр моторных масел необходимых для обслуживания двигателей автомобилей разных поколений. При этом моторные масла российского производства, по сравнению с зарубежными аналогами, имеют конкурентную цену, которая формируется благодаря недорогим энергоносителям, собственной сырьевой базе, невысоким логистическим затратам на доставку продукции потребителям. Покупатели отечественной продукции получают не только гарантию от производителя, но и полную техническую поддержку.

Примеры взаимозаменяемости моторных масел