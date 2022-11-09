Барыга, нажми на тормоза: секреты параллельного авторынка

Российские автосалоны начали торговать машинами, ввезёнными в рамках программы «параллельного импорта», а СТО принялись их обслуживать. И выяснилось, что в РФ везут, в том числе, комплектации, не предназначенные для эксплуатации в условиях нашей страны. Более того, на ряд автомобилей нет запчастей, прежде всего кузовных.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС

Торговля автомобилями, как подержанными, так и новыми, всё больше начинает скатываться к уровню «лихих 90-х», когда в Россию завозили абы что. По сути, никаких таких «официальных дилеров» уже практически не осталось, ведь официальных поставок по большинству марок нет. Транспортные средства завозятся по «параллельному импорту» оттуда, откуда это проще. И те, что удаётся купить дешевле.

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Цены в российских автосалонах совсем за гранью добра и зла, в два-три раза выше, чем в других странах. К примеру, в РФ новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross стоит от 3,63 млн рублей, тогда как он же в США — от 1,6 млн рублей в пересчёте на наши дензнаки. И так по всем авто, включая китайские. Естественно, люди ищут варианты подешевле, но даже те, кто не стеснён в средствах, «попадают» — то, что сейчас завозят, зачастую не предназначено для России.

«Недавно к нам приехал новенький Land Cruiser, на «нулевое» ТО. Ввезли его из Эмиратов, мы посмотрели и вынуждены были немного огорчить владельца. Термостат на моторе придётся менять на более «горячий», но это так, мелочи. Не буду сильно грузить техническими подробностями, но ещё около 200 тысяч придётся отдать за «адаптацию» машины к России. И это ещё отнюдь не самый запущенный случай. Скорее мелочи. Вот когда сюда начинают тащить автомобили, которые на наш рынок не поставлялись, и к которым в принципе нет ряда запчастей, прежде всего, кузовных, это гораздо печальней», — рассказывает директор мультибрендовой СТО Алексей.

Означенный престижный внедорожник был куплен у бывшего официального дилера Toyota и ввезён в РФ по «параллельным» каналам. Как несложно догадаться, о некоторых «особенностях» подобных схем покупателя не предупредили. А человек, в общем-то, и не спрашивал. Он, как и большинство людей, привык, что в страну поставляются кондиционные авто.

«Без автомобилей Россия точно не останется. А вот вероятность возвращения Toyota, как и других автомобильных марок, в нашу страну в ближайшем будущем не просматривается. В отдаленной перспективе для такого решения должен полностью поменяться политический расклад сил в мире», — считает аналитик портала Drom.ru Игорь Олейников.

Иными словами, придётся отвыкать от цивилизации. И искать в каждом предложении автосалонов «второе дно». То есть смотреть, где и на чём они могут вас, как бы сказать помягче, обмануть.

Например, в РФ сейчас начали продавать кроссоверы Toyota Rush (2-е поколение, то же самое, что и Daihatsu Terios) и Mitsubishi Xpander. И тот и другой не предназначены для России, это модели для стран «третьего мира», для Юго-Восточной Азии. Тот же Xpander везут из Вьетнама, Rush-II вроде как из Малайзии, убогенький седан Suzuki Ciaz тащат из Индии или откуда-то ещё.

Xpander с чахлым 1,5-литровым моторчиком (105 л.с.) и АКПП обойдётся от 2,45 — 2,5 млн рублей. Никакой гарантии, понятно, нет и в помине, «запчасти будут» — так утверждают продавцы. Когда не уточняют. Скоро.

Rush-II имеет примерно те же характеристики — 1,5 л, 104 л.с., простенькая АКПП. Этот аппарат примерно на 100-150 тысяч рублей подешевле, то есть 2,3 — 2,4 млн рублей., но такая цена не везде. Тоже никакой гарантии и полная неопределённость с запчастями.

Ciaz (1,5 л, 105 л.с., АКПП) в Москве продаже обнаружено не было, но в Ростове-на-Дону они есть — от 1,94 млн рублей. Без гарантии и со сдержанным оптимизмом по поводу поставок запчастей. Кстати, «кузовщину» быстро привезти не обещают — «по возможности и на заказ». Ну-ну...

А теперь давайте посчитаем. Rush-II стоит в Малайзии 97 тысяч ринггит, на наши деньги — 1,25 млн рублей. Нехило так барыги наваривают… Причём это розничная цена, а ведь берут оптом. То есть заработок ещё больше. И если малайец получает на своё авто гарантию, тот россиянин нет.

Xpander в аналогичной комплектации во Вьетнаме стоит 588 млн донгов, на наши — около 1,4 млн рублей. Да, тут чуть поменьше 100% наценки, но мы опять оперируем розничными ценами. А эти самые кроссоверы именно в той стране и делают, то есть имеется возможность купить гораздо дешевле. То есть «два конца» торгаши гарантировано наварят, а то и больше.

Базовая стоимость Suzuki Ciaz, который производится в Индии и там же продаётся как Toyota Belta составляет 880 тысяч рупий (660 тысяч рублей). С АКПП и с наполнением чуть получше — около миллиона индийских дензнаков, то есть 750 тысяч рублей.

«Ожидать заметного снижения цен на автомобили, поставляемые в Россию по «параллельной» схеме, точно не стоит. Не нужно строить иллюзий, потому что это, по сути, кустарный способ с довольно серьезными издержками из-за сложной логистики. Если у вас нет возможности или желания переплачивать, можно самостоятельно привезти машину из Японии, Эмиратов или той же Южной Кореи»,— говорит автоэксперт Дмитрий Баринов.

Логистика, да, её нужно налаживать, но в целом она не особо затратная. Автомобили в основном возят как раз морем, так что притащить их в Россию не особо сложно. И недорого. Просто кто-то, как говорилось и известном фильме, желает «слишком много кушать».

Но главная проблема не только в конском ценнике. И даже не в отсутствии «кузовщины». Индийский или малайский «пепелац» точно будет иметь кондиционер, а вот отопитель в этих жарких странах особо и не нужен. Он будет, но, как бы поделикатней сказать, не очень эффективный. И если на типовом Land Cruiser или ином стандартном авто это решается просто, то тут машина нестандартная и запчастей, как было уже сказано выше, не было и нет. Они появятся, но в светлом будущем. Наверное...

Всё это вам в автосалоне, разумеется, не расскажут. Ситуация поразительно напоминает юмористические романы Дмитрия Черкасова, когда весёлые «братки» довольно жестоко гоняли жадного барыгу-автоторгаша, который в своём питерском салоне выставлял машины как раз для азиатских рынков. Тогда дело было в 90-е годы ХХ века, но, увы, всё возвращаться на круги своя.

Автомобили в РФ нынче тащат в основном из «дружественных» стран, а они по большей части жаркие. Плюс могут завезти не особо ходовые там комплектации с не самыми популярными моторами и трансмиссиями, которые местные не берут. Иными словами, неликвид и неудачные модели-модификации. Это касается как новых авто, так и подержанных. В общем, как говорят немцы, «In der grosse Familie nicht Kluven klatz-klatz», то бишь в большой семье щелкать клювом не рекомендуется.

Иначе можно прощёлкать очень приличные деньги. «Развод лохов» на автомобильном рынке вновь пошёл по полной программе, таковой, конечно, всегда был, но сейчас новый его виток. И на новом уровне. «Грузят» не просто жулики на авторынке, а манагеры в больших, красивых и светлых автосалонах. Тут устоять сложней.