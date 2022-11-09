Как работает система мониторинга слепых зон на новой Lada Vesta

В начале ноября стало известно, что новая Vesta NG (New Generation) получит уникальную для автомобилей Lada опцию – систему контроля слепых зон (КСЗ). Ее задача – предупреждать водителя о нахождении в слепой зоне другого автомобиля или мотоцикла. Теперь же портал «Лада.Онлайн» выяснил, как эта функция будет реализована именно на Весте, например, в каких случаях КСЗ автоматически активируется, что в нее входит, как ее отключить и в каких случая она может работать некорректно.

Фото: © Lada © Lada

В состав системы мониторинга слепых зон входят блок управления и сигнализации с функцией диагностики, установленный в багажном отделении слева под обивкой, а также ультразвуковые датчики. Двенадцатиканальная система КСЗ дополнительно имеет два датчика в переднем бампере и два датчика в заднем бампере.

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При включенном зажигании индикаторы в боковых зеркалах загораются на три секунды. Во время движения автомобиля КСЗ будет сигнализировать об объектах в слепой зоне на скорости в диапазоне от 28 до 134 километров в час. При включенных поворотниках индикаторы в зеркалах будут мигать соответственно с правой либо с левой стороны, если в слепой зоне окажется объект. В остальных случаях при обнаружении другого автомобиля или мотоцикла в слепой зоне индикаторы горят непрерывно.

Lada

Lada

Lada

Lada

Lada

Немаловажная деталь – КСЗ можно принудительно отключить, для этого слева от руля имеется соответствующая кнопка. При нажатии на нее система контроля слепых зон останется выключенной либо до принудительного включения, либо до следующего включения зажигания. Из инструкции следует, что при использовании прицепа или велобагажника необходимо в меню мультимедийного комплекса выбрать соответствующий режим и отключить систему КСЗ с помощью кнопки.