Чем рискует водитель, взявший на себя чужую вину в ДТП

В случае если после ДТП водитель поддастся на уговоры другого участника аварии взять на себя вину за нее, в том числе за деньги, для него возникает ряд негативных последствий. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
«Если водитель будет признан виновником ДТП, ему ущерб никто не возместит. Более того, полис ОСАГО для него будет рассчитываться по повышенным коэффициентам, у него будет испорчена биография, и в случае следующего нарушения будет учитываться, что он уже привлекался к ответственности за ДТП», — предупреждает Радько в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, также для человека, признавшего свою вину в ДТП, существует риск получения регрессного иска от страховой компании. Это может произойти в случае, если другой участник ДТП нарушит правила получения возмещения по ОСАГО: например, отремонтирует свой автомобиль до истечения 15 дней с момента аварии, неправильно оформит документы для получения возмещения от страховой компании, либо если выяснится, что он неправомерно оставил место ДТП.
Кроме того, лимит возмещения ущерба имуществу в рамках страхования ОСАГО составляет 400 тыс. рублей, и если эта сумма не покрывает затрат на ремонт, автомобилист, признанный пострадавшим, вправе взыскать недостающую сумму с виновника.
«Брать на себя вину, если ее нет, ни в коем случае нельзя. Плюсов в таком решении гораздо меньше, чем минусов», — заключил Радько.