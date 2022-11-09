Чем рискует водитель, взявший на себя чужую вину в ДТП

В случае если после ДТП водитель поддастся на уговоры другого участника аварии взять на себя вину за нее, в том числе за деньги, для него возникает ряд негативных последствий. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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«Если водитель будет признан виновником ДТП, ему ущерб никто не возместит. Более того, полис ОСАГО для него будет рассчитываться по повышенным коэффициентам, у него будет испорчена биография, и в случае следующего нарушения будет учитываться, что он уже привлекался к ответственности за ДТП», — предупреждает Радько в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также для человека, признавшего свою вину в ДТП, существует риск получения регрессного иска от страховой компании. Это может произойти в случае, если другой участник ДТП нарушит правила получения возмещения по ОСАГО: например, отремонтирует свой автомобиль до истечения 15 дней с момента аварии, неправильно оформит документы для получения возмещения от страховой компании, либо если выяснится, что он неправомерно оставил место ДТП.

Кроме того, лимит возмещения ущерба имуществу в рамках страхования ОСАГО составляет 400 тыс. рублей, и если эта сумма не покрывает затрат на ремонт, автомобилист, признанный пострадавшим, вправе взыскать недостающую сумму с виновника.