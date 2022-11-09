Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
27 минут назад

Юрист Радько рассказал, чем рискует водитель, взявший на себя чужую вину в ДТП

Газета.Ru

В случае если после ДТП водитель поддастся на уговоры другого участника аварии взять на себя вину за нее, в том числе за деньги, для него возникает ряд негативных последствий. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Чем рискует водитель, взявший на себя чужую вину в ДТП
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Если водитель будет признан виновником ДТП, ему ущерб никто не возместит. Более того, полис ОСАГО для него будет рассчитываться по повышенным коэффициентам, у него будет испорчена биография, и в случае следующего нарушения будет учитываться, что он уже привлекался к ответственности за ДТП», — предупреждает Радько в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, также для человека, признавшего свою вину в ДТП, существует риск получения регрессного иска от страховой компании. Это может произойти в случае, если другой участник ДТП нарушит правила получения возмещения по ОСАГО: например, отремонтирует свой автомобиль до истечения 15 дней с момента аварии, неправильно оформит документы для получения возмещения от страховой компании, либо если выяснится, что он неправомерно оставил место ДТП.

Кроме того, лимит возмещения ущерба имуществу в рамках страхования ОСАГО составляет 400 тыс. рублей, и если эта сумма не покрывает затрат на ремонт, автомобилист, признанный пострадавшим, вправе взыскать недостающую сумму с виновника.

«Брать на себя вину, если ее нет, ни в коем случае нельзя. Плюсов в таком решении гораздо меньше, чем минусов», — заключил Радько.

Автоэксперт,Сергей Радько,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители