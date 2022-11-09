Несколько полезных советов новичкам-автолюбителям

Приобретая машину, новички-автолюбители сталкиваются с рядом проблем, по данной причине им следует перенимать опыт у бывалых водителей. Несколько полезных советов помогут быстрее овладеть автомобилем и выходить из сложных ситуаций.

Фото: Валерий Титиевский/РИА «Новости» Валерий Титиевский/РИА «Новости»

Исполнена заветная мечта – приобретен автомобиль, получены водительские права. Понимание того, что придётся ездить без инструктора, вселяет радость и уверенность в своих силах.

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Начинающему водителю необходимо знать базовые положения, которые не только помогут выйти из критической ситуации, но и позволят поддерживать уверенность в своих силах.

Первым советом является необходимость сохранять спокойствие даже в самых негативных ситуациях.

Водители движущихся сзади машин будут сигналить и подавать знаки, показывать обидные жесты. Не следует поддаваться на провокации и отвечать. Если машина заглохла на светофоре, нужно включить аварийную сигнализацию и попытаться завести её. В подобных ситуациях важно понимать, что всё зависит от линии поведения. Молодые водители должны стремиться ослабить негативную ситуацию.

Надо также понимать, что самоуверенность опаснее неопытности.

Иногда новички-автолюбители теряют бдительность и начинают заниматься демонстрацией своего умения водить машину. Не следует этого делать во избежание ДТП. Самоуверенность не всегда оправдана.

В-третьих, необходимо ездить по одному и тому же маршруту, причём самому краткому.

Следует избегать перегруженных улиц и стараться не ездить в час пик. Отсутствие практики вождения машины, а также неумение парковаться, могут негативно сказаться в условиях городской жизни.

В-четвёртых, важно понимать, что водитель отвечает за безопасность пассажиров.

Родственники, коллеги или друзья, находящиеся в салоне машины, своими разговорами отвлекают внимание лица, управляющего автомобилем.

Следует учитывать также, что взаимоотношения между водителями и пешеходами практически всегда напряжённые.

Люди, переходящие улицу, предполагают, что автомобиль сможет быстро остановиться и идут дальше.

Иногда пешеходы пересекают проезжую часть в неположенном месте.

В таких случаях нужно сбавлять скорость, сигналить, но не следует пытаться «учить жизни» таких людей. Тем самым удастся избежать конфликтной ситуации. Некоторые пешеходные переходы требуют особого внимания, так как расположены в неудобных местах.