Несколько полезных советов новичкам-автолюбителям

Приобретая машину, новички-автолюбители сталкиваются с рядом проблем, по данной причине им следует перенимать опыт у бывалых водителей. Несколько полезных советов помогут быстрее овладеть автомобилем и выходить из сложных ситуаций.
Исполнена заветная мечта – приобретен автомобиль, получены водительские права. Понимание того, что придётся ездить без инструктора, вселяет радость и уверенность в своих силах.
Начинающему водителю необходимо знать базовые положения, которые не только помогут выйти из критической ситуации, но и позволят поддерживать уверенность в своих силах.
Первым советом является необходимость сохранять спокойствие даже в самых негативных ситуациях.
Водители движущихся сзади машин будут сигналить и подавать знаки, показывать обидные жесты. Не следует поддаваться на провокации и отвечать. Если машина заглохла на светофоре, нужно включить аварийную сигнализацию и попытаться завести её. В подобных ситуациях важно понимать, что всё зависит от линии поведения. Молодые водители должны стремиться ослабить негативную ситуацию.
Надо также понимать, что самоуверенность опаснее неопытности.
Иногда новички-автолюбители теряют бдительность и начинают заниматься демонстрацией своего умения водить машину. Не следует этого делать во избежание ДТП. Самоуверенность не всегда оправдана.
В-третьих, необходимо ездить по одному и тому же маршруту, причём самому краткому.
Следует избегать перегруженных улиц и стараться не ездить в час пик. Отсутствие практики вождения машины, а также неумение парковаться, могут негативно сказаться в условиях городской жизни.
В-четвёртых, важно понимать, что водитель отвечает за безопасность пассажиров.
Родственники, коллеги или друзья, находящиеся в салоне машины, своими разговорами отвлекают внимание лица, управляющего автомобилем.
Следует учитывать также, что взаимоотношения между водителями и пешеходами практически всегда напряжённые.
Люди, переходящие улицу, предполагают, что автомобиль сможет быстро остановиться и идут дальше.
Иногда пешеходы пересекают проезжую часть в неположенном месте.
В таких случаях нужно сбавлять скорость, сигналить, но не следует пытаться «учить жизни» таких людей. Тем самым удастся избежать конфликтной ситуации. Некоторые пешеходные переходы требуют особого внимания, так как расположены в неудобных местах.
На дороге надо учиться всё замечать: светофор, дорожные знаки, разметку, пешеходов и другие автомобили. Ситуации бывают разные. Новичкам следует осваивать водительское мастерство, постепенно приобретая опыт и знания.