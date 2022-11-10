Reuters: Nissan сократит производство на заводе в США из-за нехватки полупроводников

Японский автомобильный концерн Nissan собирается сократить производство на заводе в США в штате Миссисипи из-за недостатка деталей. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на уведомление, которое было разослано компанией дилерам.

Фото: Алексей Лебедев/РИА «Новости» Алексей Лебедев/РИА «Новости»

Отмечается, что сократить планируют объемы производства моделей пикапов Titan, Frontier и седана Altima. Их производство остановят на несколько дней.

Согласно уведомлению, к данным мерам прибегают по причине "сбоев в цепочке поставок, связанных с сохраняющейся нехваткой полупроводниковых чипов".