Автодилер сомневается в перспективах параллельного импорта

Пока в Калининградской области есть складские запасы иномарок, которых хватит на следующие полгода работы.
«В Европе тоже наблюдается дефицит и новых машин, и машин с пробегом. Это очень большая проблема сейчас», — Илья Фишкин, гендиректор ГК «Отто Кар».
Один из калининградских дилеров скептически относится к параллельному импорту автомобилей в Россию. Он считает, что будущего у такого рынка нет. Да, в плане поставок запчастей еще возможно. Но автомобильный рынок, считает Фишкин, скатывается из цивилизованного в базар, где продают автомобили непонятного происхождения.
В Калининградской области машин хватит еще примерно на полгода при сохранении текущего спроса. Гендиректор ГК «Отто Кар» указал на снижение спроса. Потому что люди не уверены в завтрашнем дне и следят за ситуацией. Поэтому еще недавно таких остатков KIA, Hyundai и Volkswagen было бы мало. Но теперь на полгода должно хватит, считает Фишкин.
Дилер указывает на сложности с параллельным импортом, потому что Европа тоже сталкивается с дефицитом автомобилей. Как новых, так и с пробегом. Даже китайские бренды, отмечает эксперт, не торопятся сильно расширять торговлю и присматриваются к рынку. Фишкин ждет ситуации, когда на российском авторынке будут продаваться официально только сегодня никому не известные бренды.
Дальше дилер ждет равновесия на рынке, потому что машин мало, но покупателей еще меньше. При этом те, кто покупает автомобиль, считает Фишкин, должны быть особо внимательными. На рынке много автомобилей с непонятной историей и происхождением. При этом гендиректор сети автосалонов считает, что торопиться менять машину, если она не вытягивает много денег на содержание, не стоит.