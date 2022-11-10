Автодилер сомневается в перспективах параллельного импорта

Пока в Калининградской области есть складские запасы иномарок, которых хватит на следующие полгода работы.

«В Европе тоже наблюдается дефицит и новых машин, и машин с пробегом. Это очень большая проблема сейчас», — Илья Фишкин, гендиректор ГК «Отто Кар».

Один из калининградских дилеров скептически относится к параллельному импорту автомобилей в Россию. Он считает, что будущего у такого рынка нет. Да, в плане поставок запчастей еще возможно. Но автомобильный рынок, считает Фишкин, скатывается из цивилизованного в базар, где продают автомобили непонятного происхождения.

В Калининградской области машин хватит еще примерно на полгода при сохранении текущего спроса. Гендиректор ГК «Отто Кар» указал на снижение спроса. Потому что люди не уверены в завтрашнем дне и следят за ситуацией. Поэтому еще недавно таких остатков KIA, Hyundai и Volkswagen было бы мало. Но теперь на полгода должно хватит, считает Фишкин.

Дилер указывает на сложности с параллельным импортом, потому что Европа тоже сталкивается с дефицитом автомобилей. Как новых, так и с пробегом. Даже китайские бренды, отмечает эксперт, не торопятся сильно расширять торговлю и присматриваются к рынку. Фишкин ждет ситуации, когда на российском авторынке будут продаваться официально только сегодня никому не известные бренды.