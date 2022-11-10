Как понять, что шины пора менять

От состояния шин зависит безопасность водителя и пассажиров. Со временим резина изнашивается и требует обновления. Но не все водители могут понять, когда шины пора менять. Делимся простыми советами, которые помогут развеять все сомнения по этому поводу.

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Проверяем степень износа шин с помощью моменты

Чтобы узнать, нуждаются ли шины в замене, можно проверить глубину их протектора с помощи монеты. Автомобилистам советуют взять двухрублевую монету и поместить ее в рисунок протектора. Затем следует посмотреть, на какую глубину она ушла.

Если монета вошла до начала венка на рисунке, значит, протектор составляет 0,2 см. А если до слова "рубля", то он равен 0,4 см. Высота протектора летней резины должна быть не менее 0,3 см, а зимней – не меньше 0,4 см.

Оцениваем состояние подвески

К неравномерному износу протектора шин может привести поврежденная подвеска. В таких случаях одна кромка шины будет выглядеть "боеспособной", а другая – нет. Эксперты советуют при замене шин обеспечить центровку и балансировку колес. Это позволит в дальнейшем обеспечить их более длительный срок службы. Если во время движения автомобиль ведет себя нестабильно, то это также может быть признаком изношенности резины.

Смотрим шины на наличие проколов

Следы от гвоздей, битого стекла и шипов на шине могут свидетельствовать о ее изношенности. Если такие следы есть, то это верный признак того, что шины пора менять, пишет 110km.

Изучаем жесткость шин

Если шины стали слишком жесткими и менее гибкими, то их пора обновить. Дело в том, что они могут затвердеть, если автомобиль, к примеру, не используется в течение длительного периода времени. В таком случае на шинах будут видны трещины.

Смотрим на пробег автомобиля

Как правило, шины считаются изношенными при пробеге от 40 тыс. до 50 тыс. км. Их максимальный срок службы составляет 2-3 года. Он сокращается, если водитель, к примеру, прибегает к частому торможению.