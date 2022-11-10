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35 минут назад

Юрист Травин сообщил, что водитель может оправдаться, если не заметил сигнал гаишника

Газета.Ru

Водитель, который не выполнил требование инспектора ГИБДД об остановке, может рассчитывать на снисхождение автоинспектора и избежать наказания, рассказал «Газете.Ru» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Как избежать наказания, если не остановился по требованию гаишника
Фото: Николай Хижняк/РИА «Новости»Николай Хижняк/РИА «Новости»

«Водитель может просить о прекращении производства по делу, ссылаясь на малозначительность нарушения, и ограничиться устным замечанием инспектора. Подумаешь, не в том месте остановился, где он рукой указал, а через 300 метров. Некоторые сотрудники ГИБДД соглашаются, потому что это нарушение действительно малозначительное. Остановился же», — рассказал Травин.

Невыполнение требований об остановке наказывается административным штрафом в размере 500-800 рублей, напомнил автоюрист. При этом в судах, по словам Травина, случаи с обжалованием таких постановлений если и встречаются, то крайне редко.

«Если же сотрудник ДПС вынужден преследовать водителя и при задержании предъявляет невыполнение законного требования об остановке, то в таком случае инспектор должен доказать, что требовал остановиться. Это можно сделать как с помощью свидетелей, так и с помощью видеозаписи. Также дорожный полицейский будет обязан доказать, что такое требование было обращено к конкретному водителю», — объяснил правозащитник.

Впрочем, обычно такое формальное следование требованиям закона не соблюдается, и водители соглашаются с правотой инспектора, добавил он.

Автоэксперт,Виктор Травин,ГИБДД,
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