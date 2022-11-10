Как избежать наказания, если не остановился по требованию гаишника

«Если же сотрудник ДПС вынужден преследовать водителя и при задержании предъявляет невыполнение законного требования об остановке, то в таком случае инспектор должен доказать, что требовал остановиться. Это можно сделать как с помощью свидетелей, так и с помощью видеозаписи. Также дорожный полицейский будет обязан доказать, что такое требование было обращено к конкретному водителю», — объяснил правозащитник.