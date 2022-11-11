Автодилеры отказываются от новогодних распродаж

Автодилеры в России не планируют в 2022 году проводить традиционные новогодние распродажи автомобилей из-за сложившегося дефицита на рынке, сообщают РИА Новости, ссылаясь на опрошенных представителей отрасли.

«В связи с дефицитом новых автомобилей на российском рынке, распродаж в конце 2022 года не будет», — сообщили в пресс-службе «АвтоСпецЦентра».

В «Автодоме» также отметили, что из-за дефицита авто на рынке предпосылок к снижению цен к концу года нет.

Присоединился к ним и замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. По его словам, дефицит автомобилей остается основным трендом, и на этом фоне авторынок сейчас сжат, из-за чего распродаж не предвидется.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подтвердили отказ от новогодних распродаж, но отметили, что какие-то подарки для клиентов все же будут.