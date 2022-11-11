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50 минут назад

Новости автомира: российские автодилеры отказываются проводить новогодние распродажи из-за дефицита на рынке

Газета.Ruиещё 2

Автодилеры в России не планируют в 2022 году проводить традиционные новогодние распродажи автомобилей из-за сложившегося дефицита на рынке, сообщают РИА Новости, ссылаясь на опрошенных представителей отрасли.

Автодилеры отказываются от новогодних распродаж
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В связи с дефицитом новых автомобилей на российском рынке, распродаж в конце 2022 года не будет», — сообщили в пресс-службе «АвтоСпецЦентра».

В «Автодоме» также отметили, что из-за дефицита авто на рынке предпосылок к снижению цен к концу года нет.

Присоединился к ним и замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. По его словам, дефицит автомобилей остается основным трендом, и на этом фоне авторынок сейчас сжат, из-за чего распродаж не предвидется.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подтвердили отказ от новогодних распродаж, но отметили, что какие-то подарки для клиентов все же будут.

По оценке Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ за десять месяцев упали на 60,8%.

Автоэксперт,Алексей Стариков,Авилон,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",
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