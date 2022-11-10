Как открутить «намертво» прикипевший болт и не повредить резьбу

Автомобилисты, имеющие далеко не новые машины, сталкиваются с проблемой, когда нужно открутить прикипевшую шпильку или болт. Существуют эффективные способы, позволяющие решить данную задачу, не повредив резьбу.

Фото: Car.ru Car.ru

Подавляющая часть элементов автомобиля: двигатель, подвеска, части кузова, выхлопная система и колёса собраны с использованием резьбовых соединений – болтов, шпилек и гаек. Данные крепёжные элементы иногда не удаётся легко выкрутить. Решение названой проблемы зависит от опыта обслуживания и ремонта автомобиля.

Видео дня

Крайне важно не сорвать резьбу с узла крепления.

Работа с гаечным ключом порой превращается в танец с бубном. Сорвать гайку не получается, грубая мужская сила не помогает. Некоторые автолюбители используют длинный рычаг, но он малоэффективен, а в ряде случаев крепление можно просто вырвать.

Сдвинуть с места «окаменевшее» резьбовое соединение возможно. Для того, чтобы справиться с данной задачей, необходима смекалка, желателен также опыт проведения слесарных работ.

Первым способом является нагрев проблемного места газовой горелкой.

Металл расширяется под воздействием высокой температуры и накипь сгорает. При всей эффективности данного способа, имеется ограничение по его использованию. Так как работа выполняется с помощью горелки, то это опасно при работе в моторном отсеке. То же относится к задним колёсам ввиду близости топливного бака или установленного ранее баллона с газом.

К тому же, следует учитывать близость электроповодки. Пламя нагреет не только болт или шпильку, но и элементы различного обрудования, находящегося поблизости от проблемного места.

Борьбу с прикипевшим крепежом можно продолжить, используя так называемый «жидкий ключ».

Названый способ является эффективным, он позволяет решить достаточно серьёзную проблему. Данный состав благодаря своим свойствам проникает глубоко вовнутрь, размачивает ржавчину и помогает без потерь стронуть с места нужное резьбовое соединение.

Намертво прикипевшую гайку или болт можно провернуть через 5-7 минут после их обработки.

Третьим способом является высверливание места, в котором находится проблемная шпилька или болт.

С помощью электродрели нужно акуратно высверлить остатки крепежа, не повредив само «тело», далее следует нарезать метчиком новую резьбу.

Автомобилистам, особенно новичкам, рекомендуется поддерживать в надлежащем виде свою машину. Речь идёт, в том числе, и о резьбовых соединениях, которых немало.