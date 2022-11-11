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1 час назад

Новости автомира: Дилеры предупредили о дефиците европейских и японских автомобилей в салонах

Lenta.ru

Российские дилеры в беседе с РИА Новости предупредили, что в стране наблюдается дефицит автомобилей европейских и японских компаний. Они отметили, что если не возобновить поставки в скором времени, то машин в автосалонах хватит не более, чем на четыре месяца.

Дилеры предупредили о дефиците европейских и японских автомобилей в салонах
Фото: ТАССТАСС

«Запасов зарубежных автомобилей в России осталось примерно на два-четыре месяца, в зависимости от бренда. Нишу европейских и японских автопроизводителей занимают китайские компании. Поставки корейских и китайских автомобилей имеют возобновляемость», — заявили в «Автодоме».

Замгендиректора по продажам новых транспортных средств автомобильной группы «Авилон» Алексей Стариков подтвердил, что запасов на складах осталось максимум на четыре месяца, подчеркнув, что особенно ощущается нехватка седанов.

Ранее стало известно, что японский автопроизводитель Mazda принял решение избавиться от активов в России — компания передала долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто».

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