Как сэкономить на сервисном обслуживании автомобиля

А вот на качестве фильтров и масел экономить не стоит. Обновляйте их согласно инструкции. Моторное масло следует менять каждый год, поскольку со временем оно окисляется и теряет свои свойства, что может привести к поломке автомобиля и последующим тратам на ремонт авто", - рассказал он.