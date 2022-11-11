Как сэкономить на сервисном обслуживании автомобиля

Дилеры рассказали "Российской газете" о том, как сэкономить на обслуживании машин.
"Чтобы сэкономить на сервисном обслуживании, можно рассмотреть замену оригинальных запчастей в пользу качественных аналогов. В официальных дилерских центрах высококачественные аналоговые запчасти и на все ремонтные работы распространяется гарантия.
А чтобы сэкономить на сервисном обслуживании, необходимо своевременно менять шины. Каждый вид шин рассчитан на определённые климатические условия. Летние разрушаются при минусовой температуре. Зимние будут быстрее портиться с наступлением тепла. При температуре +10-15 градусов покрытие размягчается и быстрее стирается", - сообщили в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр.
Директор по сервисному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов также отмечает, что нужно переходить на альтернативные комплектующие.
"Официальные дилеры заказывают расходники у известных поставщиков. Поэтому покупка альтернативных деталей обойдется дешевле.
Важно менять шины в соответствии с сезоном. Так, например, летние покрышки при езде в зимний период быстрее изнашиваются, а это значит, придется преждевременно покупать новый комплект шин.
А вот на качестве фильтров и масел экономить не стоит. Обновляйте их согласно инструкции. Моторное масло следует менять каждый год, поскольку со временем оно окисляется и теряет свои свойства, что может привести к поломке автомобиля и последующим тратам на ремонт авто", - рассказал он.