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2 часа назад

Дилеры рассказали, как сэкономить на обслуживании автомобиля

Российская Газета

Дилеры рассказали "Российской газете" о том, как сэкономить на обслуживании машин.

Как сэкономить на сервисном обслуживании автомобиля
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Чтобы сэкономить на сервисном обслуживании, можно рассмотреть замену оригинальных запчастей в пользу качественных аналогов. В официальных дилерских центрах высококачественные аналоговые запчасти и на все ремонтные работы распространяется гарантия.

А чтобы сэкономить на сервисном обслуживании, необходимо своевременно менять шины. Каждый вид шин рассчитан на определённые климатические условия. Летние разрушаются при минусовой температуре. Зимние будут быстрее портиться с наступлением тепла. При температуре +10-15 градусов покрытие размягчается и быстрее стирается", - сообщили в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр.

Директор по сервисному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов также отмечает, что нужно переходить на альтернативные комплектующие.

"Официальные дилеры заказывают расходники у известных поставщиков. Поэтому покупка альтернативных деталей обойдется дешевле.

Важно менять шины в соответствии с сезоном. Так, например, летние покрышки при езде в зимний период быстрее изнашиваются, а это значит, придется преждевременно покупать новый комплект шин.

А вот на качестве фильтров и масел экономить не стоит. Обновляйте их согласно инструкции. Моторное масло следует менять каждый год, поскольку со временем оно окисляется и теряет свои свойства, что может привести к поломке автомобиля и последующим тратам на ремонт авто", - рассказал он.

Автоэксперт,
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