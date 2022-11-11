Как не стать жертвой обмана при продаже авто

Если вы решили продать автомобиль самостоятельно, то, к сожалению, можете нарваться на мошенников. И в результате лишиться значительной суммы, а то и самого автомобиля. Для избежания подобных ситуаций эксперты портала Autonews сделали подборку преступных схем, которыми чаще всего пользуются злоумышленники.

Фото: Сергеq Бобылев / ТАСС Сергеq Бобылев / ТАСС

Начнем с того, что обмануть вас могут попытаться не только частные лица, но и автосалоны. В России существует немало так называемых «серых» автодилеров. Они создают видимость привлекательных условий как для покупателей, так и для продавцов. Однако на деле, обманутыми могут остаться обе стороны сделки.

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Например, мошенники предлагают заключить договор, по которому салон купит автомобиль по цене выше, чем рыночная. Но перед этим якобы нужно провести тщательный техосмотр. Как правило, техосмотр проводится довольно долго, чтобы для начала измотать вас ожиданием.

Далее, когда вас приглашают в салон для подписания документов, вы обнаруживаете, что указанная цена на 30-40% ниже той, что оговаривалась изначально. Конечно же, у вас возникает недовольство и множество вопросов. И тут начинается вторая часть преступной схемы. Вам предоставляют отчет, в котором отражены данные проведенного техосмотра.

Согласно отчету, вдруг оказывается, что ваше авто находится в таком плачевном состоянии, что автодилеры покупают его едва ли не себе в убыток. Исключительно из благородства. Если вы не соглашаетесь сразу и по-хорошему, вас могут держать в салоне много часов и начать на вас давить. В результате, многие сдаются и подписывают договор. И продают автомобиль дилерам по цене намного ниже рыночной.

Еще одна опасность для продавца – это автоугонщики. Как правило, на них можно нарваться продавая через объявлению через какую-нибудь онлайн-площадку. Например, Авито. Вам позвонит мужчина или женщина и предложит встретиться для осмотра автомобиля. Однако потенциальный покупатель приходит на встречу не один. И пока вас отвлекают вопросами и осмотром, подельник делает слепок ключей. А также может отсканировать вашу сигнализацию. И через некоторое время машину просто угоняют.

Часто злоумышленники предпочитают не изобретать велосипед, а пользоваться проверенными многолетними схемами обмана. Например, использовать при расчете фальшивые купюры. не брезгуют этим способом и мошенники в автомобильной схеме. Чтобы избежать подделки, лучше проводить безналичный расчет во время сделки. Если же покупатель настаивает на расчете наличными, то не поленитесь пройти до ближайшего банкомата или отделения банка. там вы сможете проверить купюры на подлинность.