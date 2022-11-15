Лучшие коврики в автомобиль с AliExpress

Осенью и не слишком морозной зимой коврики в автомобиле моментально становятся грязными. Но мыть их каждый день — занятие довольно хлопотное. Не все найдут время заехать на мойку, к тому же за это еще нужно платить. Остается только тщательно стряхивать снег с подошвы, а потом все равно терпеть лужи.

Но есть вариант получше! «Рамблер» предлагает подборку красивых и практичных ковриков для автомобилей, которые можно заказать на AliExpress.

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Коврики EVA

Магазин: GOOD-DEAL Store

Рейтинг: 96.2 %

Скриншот AliExpress

Ячеистые коврики сначала по достоинству были оценены владельцами котов и кошек. Крошки от наполнителя, которые так или иначе прилипали к кошачьим лапкам после всех туалетных дел, оставались в ячейках и не распространялись по всему дому. В туалет котам нужно сходить несколько раз в день, пылесосить после каждого подхода к лотку сможет далеко не каждый человек. Ячеистые коврики стали прекрасным выходом.

Такие коврики также используются и в качестве входных, и в качестве ковриков для мытья посуды. А теперь такой коврик можно положить в автомобиль. Из неоспоримых достоинств:

алюминиевый подпятник,

липучки с обратной стороны, которые будут удерживать коврик на месте,

возможность выбрать цвет как самого коврика, так и текстильного канта.

Коврики из искусственной кожи

Магазин: Automobiles & Motor parts Store

Рейтинг: 83,9 %

Скриншот AliExpress

Светлые коврики для эффектных выездов. Может быть не слишком практично, зато очень красиво. Подойдут в автомобили разных марок. Водительский коврик усилен алюминиевым подпятником.

Темные коврики для тех, кто ценит не только красоту, но и практичность. Такие коврики легко моются, не скользят и защищают автомобиль от пыли и грязи.

Коврик из ПВХ

Магазин: YIWUDongHE Store

Рейтинг: 95,1 %

Скриншот AliExpress

Красивый мягкий коврик, которому можно придать любую форму с помощью самых обычных ножниц. Но будьте внимательны при оформлении заказа, коврики продаются по одному, а не комплектом.

Коврики с контрастной строчкой

Магазин: Spacecar Store

Рейтинг: 94,8 %

Скриншот AliExpress

Если любите привлекать внимание, обратите внимание на коврики с контрастной строчкой, особенно если в отделке салона вашего автомобиля также используется контрастный цвет. Коврики надежно защищают автомобиль от пыли, грязи и снега, но у водительского коврика нет подпятника. Это нужно учитывать.

Коврики Sword Art Online Kirito x Asuna

Магазин: Diy Decal Store

Рейтинг: 94,8 %

Скриншот AliExpress

Для тех, кто ищет нечто особенное. Но кроме красоты и уникальности, коврики не скользят, хорошо держатся и защищают автомобиль от пыли, грязи, снега и воды. Не исключено, что такие коврики вам захочется мыть почаще.

Коврики Berserk

Магазин: Fine Car Enthusiast Store

Рейтинг: 100 %

Скриншот AliExpress

Еще один вариант ковриков, для поклонников аниме. Материал тот же, а значит и характеристики такие же. Защищают от пыли, влаги, снега, грязи и дождя, отлично смотрятся, можно выбрать любимых персонажей.

Какие бывают коврики в автомобиль

Чтобы выбрать коврик, который будет полностью соответствовать вашим представлениям о прекрасном, нужно знать какие они бывают.

Резиновые . Тяжелые, надежные, с высокими бортиками. Из минусов — видна пыль, а вода собирается в лужи, из-за чего также сильнее потеют стекла, в жару может появляться характерный резиновый запах, а в морозы становятся хрупкими.

. Тяжелые, надежные, с высокими бортиками. Из минусов — видна пыль, а вода собирается в лужи, из-за чего также сильнее потеют стекла, в жару может появляться характерный резиновый запах, а в морозы становятся хрупкими. Текстильные . Смотрятся дорого, не видна пыль, легче вытаскивать из машины и чистить, не пропускают влагу за счет водонепроницаемого нижнего слоя. Для лета подойдут обычные, для зимы нужно брать 3D, которые имеют бортики.

. Смотрятся дорого, не видна пыль, легче вытаскивать из машины и чистить, не пропускают влагу за счет водонепроницаемого нижнего слоя. Для лета подойдут обычные, для зимы нужно брать 3D, которые имеют бортики. Коврики EVA . Бывают с формой ячеек в виде ромбов и в виде сот. За счет формы ячейки в виде сот собирают больше воды и пыли. Довольно легкие, нетяжело вытащить и помыть. Но не все из них снабжены подпятниками.

. Бывают с формой ячеек в виде ромбов и в виде сот. За счет формы ячейки в виде сот собирают больше воды и пыли. Довольно легкие, нетяжело вытащить и помыть. Но не все из них снабжены подпятниками. Коврики из искусственной кожи. Отлично смотрятся, легки в уходе, не скользят, сохраняют тепло. Но стоят дороже.

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