Лучшие коврики в автомобиль с AliExpress

Осенью и не слишком морозной зимой коврики в автомобиле моментально становятся грязными. Но мыть их каждый день — занятие довольно хлопотное. Не все найдут время заехать на мойку, к тому же за это еще нужно платить. Остается только тщательно стряхивать снег с подошвы, а потом все равно терпеть лужи.
Но есть вариант получше! «Рамблер» предлагает подборку красивых и практичных ковриков для автомобилей, которые можно заказать на AliExpress.
Ячеистые коврики сначала по достоинству были оценены владельцами котов и кошек. Крошки от наполнителя, которые так или иначе прилипали к кошачьим лапкам после всех туалетных дел, оставались в ячейках и не распространялись по всему дому. В туалет котам нужно сходить несколько раз в день, пылесосить после каждого подхода к лотку сможет далеко не каждый человек. Ячеистые коврики стали прекрасным выходом.
Такие коврики также используются и в качестве входных, и в качестве ковриков для мытья посуды. А теперь такой коврик можно положить в автомобиль. Из неоспоримых достоинств:
Светлые коврики для эффектных выездов. Может быть не слишком практично, зато очень красиво. Подойдут в автомобили разных марок. Водительский коврик усилен алюминиевым подпятником.
Темные коврики для тех, кто ценит не только красоту, но и практичность. Такие коврики легко моются, не скользят и защищают автомобиль от пыли и грязи.
Красивый мягкий коврик, которому можно придать любую форму с помощью самых обычных ножниц. Но будьте внимательны при оформлении заказа, коврики продаются по одному, а не комплектом.
Если любите привлекать внимание, обратите внимание на коврики с контрастной строчкой, особенно если в отделке салона вашего автомобиля также используется контрастный цвет. Коврики надежно защищают автомобиль от пыли, грязи и снега, но у водительского коврика нет подпятника. Это нужно учитывать.
Для тех, кто ищет нечто особенное. Но кроме красоты и уникальности, коврики не скользят, хорошо держатся и защищают автомобиль от пыли, грязи, снега и воды. Не исключено, что такие коврики вам захочется мыть почаще.
Еще один вариант ковриков, для поклонников аниме. Материал тот же, а значит и характеристики такие же. Защищают от пыли, влаги, снега, грязи и дождя, отлично смотрятся, можно выбрать любимых персонажей.
Чтобы выбрать коврик, который будет полностью соответствовать вашим представлениям о прекрасном, нужно знать какие они бывают.
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