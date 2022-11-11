Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
20 минут назад

Названы признаки психопата за рулем автомобиля

Елена Прошина

Психологи из Парижского университета Нантера установили основные признаки, по которым можно выявить психопата за рулем автомобиля. Детали исследования они изложили в своей статье в Journal of Clinical Psychology, передает «Газета.Ru».

Названы признаки психопата за рулем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным психологов, выявить психопата за рулем можно по рискованному и агрессивному вождению. Оно является отражением таких их психопатических черт характера, как сниженная способность к сопереживанию, отсутствие искреннего раскаяния, агрессивность, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций. Люди-психопаты склонны чаще нарушать ПДД и злиться за рулем, в том числе подрезая других водителей.

Названы категории водителей, которые чаще других попадают в «тотальные» ДТП

Свое исследование ученые проводили на основе результатов психологических тестов водителей, осужденных за нарушение ПДД. Их всех направили на курс реабилитации по решению суда. Всего в исследовании приняли участие 1686 водителей.

Автоэксперт,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители