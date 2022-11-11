Названы признаки психопата за рулем

Психологи из Парижского университета Нантера установили основные признаки, по которым можно выявить психопата за рулем автомобиля. Детали исследования они изложили в своей статье в Journal of Clinical Psychology, передает «Газета.Ru».
По данным психологов, выявить психопата за рулем можно по рискованному и агрессивному вождению. Оно является отражением таких их психопатических черт характера, как сниженная способность к сопереживанию, отсутствие искреннего раскаяния, агрессивность, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций. Люди-психопаты склонны чаще нарушать ПДД и злиться за рулем, в том числе подрезая других водителей.
Свое исследование ученые проводили на основе результатов психологических тестов водителей, осужденных за нарушение ПДД. Их всех направили на курс реабилитации по решению суда. Всего в исследовании приняли участие 1686 водителей.