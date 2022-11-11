Блогер разобрал новый кроссовер Geely, рассказав о плюсах и минусах

Автомобильный блогер и обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов опубликовал новое видео, в котором продемонстрировал техническую начинку нового кроссовера Geely Monjaro. Он разобрал китайский автомобиль, продемонстрировав его сильные и слабые стороны. Официально дилеры марки пока не продают модель в России. Однако ее уже можно приобрести у частных продавцов. В целом эксперт остался доволен качеством автомобиля.

Фото: © Клубный сервис / YouTube © Клубный сервис / YouTube

Блогер положительно отозвался о сварных швах автомобиля, которые китайцы аккуратно уложили герметиком. Он отметил хорошо проведенные жгуты проводов, наличие массивных усилителей и прорезиненной заглушки в дверях, снижающей уровень шума. При этом в целом шумоизоляция оказалась посредственной. Свиридов показал, что она выполнена из поролона, виброзола и вспененного материала.

Еще одним недостатком кроссовера можно назвать жесткий пластик, который можно легко сломать при разборе. Учитывая, что запчасти на китайскую модель найти пока проблематично, этот нюанс может стать головной болью для будущих владельцев.

Другой проблемой Monjaro является антикоррозийная стойкость. Несмотря на то, что детали кроссовера обработали защищающим средством, на приводах, сварных соединениях и выхлопной системе уже присутствует ржавчина.

На подъемник к блогеру попал кроссовер с двухлитровой «турбочетверкой» и восьмидиапазонным «автоматом», сделанным в Китае. Несмотря на очевидные минусы модели, специалист в целом остался доволен качеством кроссовера, официальные продажи которого должны стартовать в России в конце нынешнего года.