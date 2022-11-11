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17 минут назад

Россиян предупредили о мошенничестве с платными дорогами

Елена Прошина

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как мошенники обманывают автомобилистов на платных дорогах. Об этом сообщает «Газета.ру».

Россиян предупредили о мошенничестве с платными дорогами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в России практикуется схема с поддельными сайтами для оплаты проезда по платным дорогам. Злоумышленники рассылают водителям уведомления о необходимости погасить долг за проезд по такому маршруту.

«Существует множество фейковых сайтов, которые присылают сообщения, что вы не оплатили проезд по платной дороге и предлагают сделать это немедленно. Если вам пришло сообщение о неоплате за проезд, нужно внимательно посмотреть, через какой сайт это предлагается сделать», – рассказал эксперт.

Моржаретто также добавил, что эта схема работает для тех магистралей, где используется система «Свободный поток» – на таких дорогах нет пунктов оплаты со шлагбаумами. Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперт рекомендует оплачивать проезд через сайт той компании, услугами которой вы пользуетесь.

«Помимо ЦКАД, сегодня “Свободный поток” действует на двух участках трассы М-12, которые запущены в Московской и Владимирской областях. В этом году планируется ввести еще один», – добавил Моржаретто.

Ранее автоэксперт рассказала, в какой обуви опасно водить машину.

Автоэксперт,Игорь Моржаретто,
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