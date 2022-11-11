Россиян предупредили о мошенничестве с платными дорогами

«Существует множество фейковых сайтов, которые присылают сообщения, что вы не оплатили проезд по платной дороге и предлагают сделать это немедленно. Если вам пришло сообщение о неоплате за проезд, нужно внимательно посмотреть, через какой сайт это предлагается сделать», – рассказал эксперт.