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17 минут назад

Новости автомира: Автоэксперт Ракитин предупредил о «большом разводе» при шиномонтаже

Вечерняя Москва

При замене летних шин на зимние автовладельцы рискуют быть обманутыми сотрудниками шиномонтажной мастерской. Об этом рассказал автоэксперт Максим Ракитин. Он назвал основные уловки, которых нужно опасаться, и объяснил, как их избежать.

Автоэксперт Ракитин предупредил о «большом разводе» при шиномонтаже
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Так, по его словам, самый распространенный способ обмана владельцев автомобилей при смене резины связан с отсутствием у большинства водителей знаний об особенностях работы станка для балансировки колес.

— Традиционная уловка при замене резины — это сказать, что шина некачественная и она не балансируется. Не каждый автовладелец понимает, как работает станок для балансировки колес. Обычно при этом обмане мастер предлагает приобрести у него другую шину, — рассказал эксперт.

Также бывают случаи, когда автовладельцев убеждают сделать ремонт колесных дисков, которые на самом деле находятся в хорошем состоянии, отметил Ракитин.

«Большим разводом» он назвал попытки сотрудников мастерских навязать клиентам особую услугу — накачивание шин азотом, а не воздухом.

— Во время замены резины автомобилисту могут предложить накачать шины азотом, а не воздухом. Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти автомобили поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и машина поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так, — объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Он порекомендовал обращаться в проверенные шиномонтажные мастерские, ориентируясь на рекомендации друзей и отзывы в интернете.

Автоэксперт Игорь Моржаретто дал советы, как подготовить машину к зимним холодам. Он отметил, что сейчас в пунктах шиномонтажа могут быть очереди, поэтому имеет смысл сделать это немного заранее — до наступления сильных морозов.

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