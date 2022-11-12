Автоэксперт Ракитин предупредил о «большом разводе» при шиномонтаже

— Во время замены резины автомобилисту могут предложить накачать шины азотом, а не воздухом. Это история большого и красивого развода. Она началась со спорткара Nissan GT-R. Производитель очень гордился тем, что с завода эти автомобили поступали с шинами, накачанными азотом. С тех пор пошла тема, что можно эту манипуляцию произвести даже с LADA Granta, и машина поедет по-другому, будет расходовать меньше топлива, летать будет. На самом деле это не так, — объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.