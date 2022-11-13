Автомобильные эксперты объяснили причины быстрой разрядки аккумулятора

Часто водители садятся в свой автомобиль и обнаруживают, что аккумулятор сел, а машина не заводится. Однако избежать таких проблем вполне возможно, так как о долговечности АКБ необходимо задумываться еще на этапе покупки. Во-первых, не стоит экономить на аккумуляторе, так как низкая стоимость обусловлена меньшим количеством свинцовых пластин. Серьезных нагрузок в мороз такие облегченные аккумуляторы не выдержат.
Вторая причина, по которой аккумулятор быстро выходит из строя — он просто не предназначен для вашего автомобиля. При покупке АКБ необходимо ориентироваться на рекомендации производителя. Также периодически необходимо проверять уровень заряда батареи и подзаряжать ее. Кроме того на пуск двигателя влияет состояние клемм и проводов.