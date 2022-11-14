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14 ноября

Названы автомобили, которые больше всего обесцениваются за пять лет

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Названы автомобили, которые больше всего обесцениваются за пять лет
Фото: Motor.ruMotor.ru

Эксперты американского агентства iSeeCars перечислили автомобили, которые больше всего обесцениваются за пять лет. После анализа трёх миллионов сделок выяснилось, что в среднем по стране пятилетняя машина теряет треть (33,3 процента) первоначальной цены, однако есть целая плеяда моделей, которые за это же время теряют больше половины стоимости. В основном речь идёт о европейском премиуме, но без исключений не обошлось.

Обозреватели iSeeCars подсчитали, что владельцы пятилетних BMW 7-Series теряют при перепродаже 56,9 процента цены или без малого 62 тысячи долларов — это абсолютный рекорд. В тройке «антилидеров» Maserati Ghibli (потеря — 56,3%) и Jaguar XF (54%). Ещё в десятке есть Mercedes-Benz S-Class (51,9%), Audi A6 (51,5%) и Volvo C90 (51,4%).

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Остальные позиции антирейтинга заняты полноразмерными внедорожниками: в пятёрку входят Infiniti QX80 (52,6%) и Cadillac Escalade ESV (52,3%), на седьмой строчке Lincoln Navigator (51,9%), а замыкает антирейтинг Ford Expedition (50,7%). Ускоренную амортизацию дорогих седанов и внедорожников можно отчасти объяснить быстрыми и радикальными обновлениями.

Меньше всего за пять лет обесцениваются сравнительно простые модели: в лидерах рейтинга Jeep Wrangler с двумя и четырьмя дверями, в десятку вошли Porsche 911, Toyota Tacoma, Honda Civic, Subaru BRZ, Ford Mustang, Toyota Corolla, Nissan Versa и Chevrolet Camaro.

Перечислены трёхлетние автомобили, которые стоят дороже новых

В том же исследовании iSeeCars перечислили трёхлетние массовые автомобили, которые в этом году стоят дороже новых. Эксперты подчеркнули, что подобная рубрика — нонсенс, то есть в предыдущие годы не потерять при перепродаже «трёхлетки» было практически невозможно.

Машины-долгожители

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