Названы автомобили, которые больше всего обесцениваются за пять лет

Эксперты американского агентства iSeeCars перечислили автомобили, которые больше всего обесцениваются за пять лет. После анализа трёх миллионов сделок выяснилось, что в среднем по стране пятилетняя машина теряет треть (33,3 процента) первоначальной цены, однако есть целая плеяда моделей, которые за это же время теряют больше половины стоимости. В основном речь идёт о европейском премиуме, но без исключений не обошлось.

Обозреватели iSeeCars подсчитали, что владельцы пятилетних BMW 7-Series теряют при перепродаже 56,9 процента цены или без малого 62 тысячи долларов — это абсолютный рекорд. В тройке «антилидеров» Maserati Ghibli (потеря — 56,3%) и Jaguar XF (54%). Ещё в десятке есть Mercedes-Benz S-Class (51,9%), Audi A6 (51,5%) и Volvo C90 (51,4%).

Остальные позиции антирейтинга заняты полноразмерными внедорожниками: в пятёрку входят Infiniti QX80 (52,6%) и Cadillac Escalade ESV (52,3%), на седьмой строчке Lincoln Navigator (51,9%), а замыкает антирейтинг Ford Expedition (50,7%). Ускоренную амортизацию дорогих седанов и внедорожников можно отчасти объяснить быстрыми и радикальными обновлениями.