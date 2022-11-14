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22 минуты назад

Как распознать поддельный антифриз: хитрый способ автоэксперта

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Качественный автомобильный антифриз производится с использованием безопасного этиленгликоля. Однако на рынке все чаще появляются подделки с применением метанола. Он закипает при более низкой температуре, что негативно влияет на двигатель. Автоэксперт Антон Шапарин рассказал о хитром способе выявить подделку.

Автоэксперт поделился способом распознать поддельный антифриз
Фото: ПрофильПрофиль

Эксперт отметил, что в последние годы жидкости на основе этанола встречаются реже, но все же появляются в продаже. Если залить такой антифриз, то в системе охлаждения он может закипеть. Это потенциально может привести к перегреву двигателя, пишет "Секрет фирмы".

По словам автоэксперта, проще всего определить метанол в составе некачественного антифриза можно просто по характерному запаху.

Дешевые антифризы от неизвестных производителей будут подделкой с большей вероятностью. Они также выделяются низким качеством тары, плохо отпечатанной и криво наклеенной этикеткой.

Качественный антифриз можно распознать и при помощи проверки на горение выделяемых паров. Емкость с небольшим количеством антифриза нужно разогреть до кипения и поднести к таре источник огня. Вспышки огня от поднимающихся паров покажут содержание в жидкости спирта. Это нормативными документами не допускается – значит, в емкости подделка.

При этом вовсе без антифриза ездить точно не стоит: езда без охлаждающей жидкости чревата заклиниванием двигателя, а также другими проблемами.

Автоэксперт,Антон Шапарин,
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