Автоэксперт поделился способом распознать поддельный антифриз

Качественный автомобильный антифриз производится с использованием безопасного этиленгликоля. Однако на рынке все чаще появляются подделки с применением метанола. Он закипает при более низкой температуре, что негативно влияет на двигатель. Автоэксперт Антон Шапарин рассказал о хитром способе выявить подделку.

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Эксперт отметил, что в последние годы жидкости на основе этанола встречаются реже, но все же появляются в продаже. Если залить такой антифриз, то в системе охлаждения он может закипеть. Это потенциально может привести к перегреву двигателя, пишет "Секрет фирмы".

По словам автоэксперта, проще всего определить метанол в составе некачественного антифриза можно просто по характерному запаху.

Дешевые антифризы от неизвестных производителей будут подделкой с большей вероятностью. Они также выделяются низким качеством тары, плохо отпечатанной и криво наклеенной этикеткой.

Качественный антифриз можно распознать и при помощи проверки на горение выделяемых паров. Емкость с небольшим количеством антифриза нужно разогреть до кипения и поднести к таре источник огня. Вспышки огня от поднимающихся паров покажут содержание в жидкости спирта. Это нормативными документами не допускается – значит, в емкости подделка.