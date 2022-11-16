Какие привычки повышают риск ДТП

«Если человек жует что-то цельное, вроде шоколадки, то это ладно. Но если он постоянно запускает руку куда-то в пакет с теми же чипсами, то сильно пачкаются руки, а от рук немедленно пачкаются все органы управления, и один раз из десяти пакет можно опрокинуть на себя. С этого момента человек вообще не думает об управлении машиной – смотрит под ноги, а не на дорогу», – рассказал собеседник «ВМ».