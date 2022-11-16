Какие привычки повышают риск ДТП

Факторы, отвлекающие внимание водителя от дороги, могут существенно увеличить риск аварии. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.
По его словам, к ДТП могут привести недостаточно чистые стекла.
«Обзор через такие стекла отвратительный, но человеку, может быть, лень этим заниматься, уделять внимание машине, поэтому он ездит так. Ничего хорошего в этом нет», – подчеркнул специалист.
Также множество аварий происходит из-за привычки водителей писать сообщения в телефоне во время движения. Эта привычка гораздо опаснее, чем разговор по мобильному, предупредил автоэксперт. Кроме того, необходимо отказаться от перекусов за рулем.
«Если человек жует что-то цельное, вроде шоколадки, то это ладно. Но если он постоянно запускает руку куда-то в пакет с теми же чипсами, то сильно пачкаются руки, а от рук немедленно пачкаются все органы управления, и один раз из десяти пакет можно опрокинуть на себя. С этого момента человек вообще не думает об управлении машиной – смотрит под ноги, а не на дорогу», – рассказал собеседник «ВМ».
Еще одной вредной привычкой, которая не дает полного контроля над управлением, является манера держать руль одной рукой, считает Колодочкин. Правильным положением эксперт назвал, когда обе руки располагаются чуть выше рулевой спицы, а большие пальцы – под выступами на рулевом колесе.
Ранее автоэксперты поделились лайфхаками, как управлять машиной в экстремальных погодных условиях.