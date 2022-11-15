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1 час назад

Новости автомира: Названы наиболее угоняемые марки автомобилей в России

Свободная прессаиещё 3

Эксперты страховых компаний "РЕСО-Гарантия" и "Согласие" заявили, что количество угнанных автомобилей в текущем году не выросло.

Названы наиболее угоняемые марки автомобилей в России
Фото: ТАССТАСС

"Статистически есть даже небольшое снижение - это связано с существенным сокращением продаж новых автомобилей, а также с существующим контролем границ. При этом предпочтения угонщиков за последнее время не изменились. Так же, как и в прошлом году, в приоритете у них корейские бренды (их угоняют в основном именно на запчасти), а также "японцы", но в меньшей степени", - сказал заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

Как сообщает РИА Новости, больше всего в этом году злоумышленники похищали Hyundai и Kia. На втором месте - LADA Granta и Mitsubishi Outlander.

"Примечательно, что этим летом был зафиксирован всплеск угонов белых автомобилей (61%), что сместило традиционно самые востребованные у похитителей черные легковушки (13%). Серые, коричневые и другие цвета автомобилей реже привлекают криминальные элементы", - поделился эксперт "Согласия".

Ранее «Свободная пресса» писала, что запасов европейских и японских машин в автосалонах России хватит максимум на четыре месяца.

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