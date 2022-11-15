Названы наиболее угоняемые марки автомобилей в России

Эксперты страховых компаний "РЕСО-Гарантия" и "Согласие" заявили, что количество угнанных автомобилей в текущем году не выросло.
"Статистически есть даже небольшое снижение - это связано с существенным сокращением продаж новых автомобилей, а также с существующим контролем границ. При этом предпочтения угонщиков за последнее время не изменились. Так же, как и в прошлом году, в приоритете у них корейские бренды (их угоняют в основном именно на запчасти), а также "японцы", но в меньшей степени", - сказал заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.
Как сообщает РИА Новости, больше всего в этом году злоумышленники похищали Hyundai и Kia. На втором месте - LADA Granta и Mitsubishi Outlander.
"Примечательно, что этим летом был зафиксирован всплеск угонов белых автомобилей (61%), что сместило традиционно самые востребованные у похитителей черные легковушки (13%). Серые, коричневые и другие цвета автомобилей реже привлекают криминальные элементы", - поделился эксперт "Согласия".
Ранее «Свободная пресса» писала, что запасов европейских и японских машин в автосалонах России хватит максимум на четыре месяца.