Названы наиболее угоняемые марки автомобилей в России

"Статистически есть даже небольшое снижение - это связано с существенным сокращением продаж новых автомобилей, а также с существующим контролем границ. При этом предпочтения угонщиков за последнее время не изменились. Так же, как и в прошлом году, в приоритете у них корейские бренды (их угоняют в основном именно на запчасти), а также "японцы", но в меньшей степени", - сказал заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.