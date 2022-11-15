Почему нельзя доверять управление «умным системам автопилота»

Владельцам автомобилей с системой автономного управления пока не стоит полностью полагаться на автопилот, поскольку при возникновении внештатных дорожных ситуаций поможет только ручное управление, передает слова председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова издание IReactor.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Недавно в интернете появилось видео, в котором электромобиль Tesla Model Y в китайской провинции Гуандун с системой автономного вождения разогнался до огромной скорости. На кадрах видно, что автомобиль стал неуправляем и по пути сбил несколько мотоциклистов, после чего на скорости врезался в стену дома. В результате ДТП погибли два человека, а трое получили ранения, пишет NEWS.ru со ссылкой на издание Global Times.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал насколько безопасны электромобили с автопилотом. По его мнению, сейчас системы частичной автоматизации движения не всегда адекватно реагируют на внештатные ситуации. Тем самым водителю не стоит полностью полагаться на автопилот.

«Можно провести аналогию с авиаперевозками. Мы понимаем, что автопилот – это замечательно, надо к этому стремиться. Но инфраструктура дорожной сети должна быть настроена идеально, чтобы он хорошо работал. К сожалению, сегодня такого даже на самых лучших и качественных дорогах, причем не только у нас, но и за рубежом, нет», – заявил автоэксперт.