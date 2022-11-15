Почему быстро разряжается автомобильный аккумулятор?

Аккумулятор – один из важнейших элементов автомобиля, обеспечивающий его узлы энергией, но иногда он быстро разряжается. Крайне важно уметь определить причины, устранить неисправности и контролировать работу энергосистемы.

Потеря ёмкости аккумулятора происходит при избыточной утечке тока в машине. Для определения данного значения необходимо снять минусовую клемму. Далее следует с помощью мультиметра, присоединив щупы к отрицательному выводу аккумулятора и оголённому участку проводки, провести замеры тока утечки. Он не должен превышать 0,08-0,10 Ампер.

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Причиной быстрой потери энергии могут быть различные неисправности.

Вначале следует проверить генератор, так как он мог дать сбой. Во-вторых, возможно короткое замыкание в АКБ. Следует учитывать также утечки в бортовой электросети. Они могут быть одной из причин того, что батарея быстро разряжается.

Ещё одним негативным моментом является слабый контакт клеммы с полюсами.

Иногда наблюдается избыточная мощность штатного оборудования. На работу батареи влияют низкие температуры окружающей среды. Следующим фактором может являться полный износ аккумулятора, который отслужил 3-4 года. В таком случае его нужно заменить на новый.

Негативное воздействие на автомобильный аккумулятор оказывает проскальзывающий ремень генератора, возможен также плохой контакт с проводами.

Ещё одной причиной может быть обрыв крепления корпуса или сгоревший предохранитель возбуждения. Утечка электротока наблюдается и при потерях в бортовой электросети автомобиля. Следует учитывать возможное неправильное подключение некоторого штатного оборудования.

Иногда аккумулятор разряжается за ночь «до нуля».

На это влияет сильный мороз, утечка электричества или ёмкость батареи, не соответствующая её техническим параметрам. Встречаются случаи заводского брака, длительный срок службы аккумулятоа, низкое напряжение на клеммах, отсутствие энергии от генератора. Влияет также значительный пусковой ток стартера и включённые электроприборы во время ночной стоянки автомобиля.