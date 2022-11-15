Эксперт: смертельная гонка Tesla в Китае могла произойти по вине человека

Автоэксперт и телеведущий Вячеслав Субботин в беседе с Москвой 24 предположил, что ДТП с автомобилем Tesla в Китае, вероятнее всего, произошло из-за человеческого фактора, а не по вине технического отказа электрокара.

Фото: depositphotos depositphotos

Ранее в СМИ распространилось видео из китайского города Чаочжоу, на котором запечатлено, как водитель Tesla потерял контроль над автомобилем. На кадрах видно, как он сначала попытался припарковаться на обочине, однако электрокар продолжил движение. В итоге машина разогналась до огромной скорости, сбивая все на своем пути.

Видео дня

В том числе под колеса попали пять человек, двое из которых погибли. Гонка на неуправляемом автомобиле закончилась тем, что он на полном ходу врезался в препятствие. В компании Tesla намерены разобраться в причинах ЧП.

Против версии о сбое электроники в авто говорит тот факт, что машина довольно продолжительное время не снижала скорость, считает Вячеслав Субботин. Эксперт отметил, что у Tesla имеется независимая от автопилота механическая система торможения.

"Водитель вполне мог затормозить – просто нажать педаль тормоза и заблокировать колеса. Но он почему-то этого не сделал", – рассуждает специалист.

Само поведение водителя в разогнавшемся электрокаре было неадекватным, считает Субботин.

"Даже если допустить совпадение, что у автомобиля не только засбоила электроника, но еще и отказали тормоза, водителю следовало немедленно направить машину в ближайшее ограждение, пока она еще набирала скорость", – комментирует специалист.

Tesla давно присутствует на автомобильном рынке и довольно успешно работает над системой автопилота, убежден он. Вероятность подобного сбоя системы у этих электрокаров крайне низкая, как "встреча инопланетянина", заключил Субботин.