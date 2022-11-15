Как понять, что в автосервисе не поменяли масло

«Способов узнать, поменяли масло в двигателе или нет, не так уж и много. В первую очередь необходимо посмотреть на заливную крышку. Если нет следов, что ее открывали, то, скорее всего, машину не обслужили. Еще момент — при замене масла по регламенту меняется сливная пробка в поддоне картера. Если на той пробке, которая установлена, нет свежих следов от отвертки или гаечного ключа, то она не менялась», — рассказал Баканов.