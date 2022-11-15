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1 час назад

Эксперт: отсутствие следов на горловине двигателя говорит об обмане при замене масла

Газета.Ru

В недобросовестных автосалонах зачастую сервисмены обманывают клиентов, оставляя себе дорогостоящее моторное масло, а автовладельцу сообщают о том, что работа по его замене была проведена. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов. Собеседник назвал косвенные признаки такой махинации.

Как понять, что в автосервисе не поменяли масло
Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»Павел Лисицын/РИА «Новости»

«Способов узнать, поменяли масло в двигателе или нет, не так уж и много. В первую очередь необходимо посмотреть на заливную крышку. Если нет следов, что ее открывали, то, скорее всего, машину не обслужили. Еще момент — при замене масла по регламенту меняется сливная пробка в поддоне картера. Если на той пробке, которая установлена, нет свежих следов от отвертки или гаечного ключа, то она не менялась», — рассказал Баканов.

После проведенных работ не стоит верить на слово и сразу уезжать из сервиса, отметил он. Необходимо достать щуп и проверить уровень масла. Если оно старое и не менялось, то будет густым и очень черным. Для того, чтобы свежее масло потемнело, машина должна пройти 2-3 тыс. км. Желтая и прозрачная жидкость — масло свежее.

У некоторых новых машин щуп и вовсе отсутствует, поскольку функции измерения выполняет электроника. В этом случае эксперт рекомендует лично наблюдать за процессом ТО, тем более, что любой владелец имеет право находиться в ремонтной зоне рядом со своим автомобилем. Дилер в таком случае может обязать клиента пройти инструктаж о правилах поведения в ремзоне, а также попросить надеть жилет и каску.

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