Как понять, что в автосервисе не поменяли масло

В недобросовестных автосалонах зачастую сервисмены обманывают клиентов, оставляя себе дорогостоящее моторное масло, а автовладельцу сообщают о том, что работа по его замене была проведена. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов. Собеседник назвал косвенные признаки такой махинации.
«Способов узнать, поменяли масло в двигателе или нет, не так уж и много. В первую очередь необходимо посмотреть на заливную крышку. Если нет следов, что ее открывали, то, скорее всего, машину не обслужили. Еще момент — при замене масла по регламенту меняется сливная пробка в поддоне картера. Если на той пробке, которая установлена, нет свежих следов от отвертки или гаечного ключа, то она не менялась», — рассказал Баканов.
После проведенных работ не стоит верить на слово и сразу уезжать из сервиса, отметил он. Необходимо достать щуп и проверить уровень масла. Если оно старое и не менялось, то будет густым и очень черным. Для того, чтобы свежее масло потемнело, машина должна пройти 2-3 тыс. км. Желтая и прозрачная жидкость — масло свежее.
У некоторых новых машин щуп и вовсе отсутствует, поскольку функции измерения выполняет электроника. В этом случае эксперт рекомендует лично наблюдать за процессом ТО, тем более, что любой владелец имеет право находиться в ремонтной зоне рядом со своим автомобилем. Дилер в таком случае может обязать клиента пройти инструктаж о правилах поведения в ремзоне, а также попросить надеть жилет и каску.