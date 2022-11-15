Вредные привычки водителей «убивают» даже самые надёжные машины

Автолюбители из-за вредных привычек буквально «убивают» свою машину, даже если она очень надёжная. Находясь за рулём, нужно контролировать себя, не следует торопиться во избежание преждевременного износа многих механизмов и систем автомобиля.
Первой негативной привычкой некоторых водителей является резкий старт со светофора.
В таком случае двигатель и трансмиссия чрезмерно перегружаются. То же относится к пересечению на большой скорости «лежачих полицейских» и быстрая езда по неровному профилю дороги. Подобные действия в итоге сокращаюет ресурс узлов машины и прежде всего двигателя.
Необходимо исключить из числа вредных привычек и трогание с парковки с холодным мотором.
По этому вопросу споры ведутся уже давно. Многие считают, что прогревать машину нужно 3-5 минут. Другие заводят мотор, а затем на протяжении 15 «коптят» под окнами многоэтажек. Эксперты считают, что ДВС прогревается за 8-10 минут, этого времени вполне достаточно.
Негативной привычкой является переключение хода машины до полной остановки, что крайне вредно для КПП и мотора.
Инерционное усилие при этом не учитывается, водитель стремится поскорее выполнить нужный маневр. Не следует торопиться в таких случаях во избежание ускоренного износа ответственных механизмов.
Ещё одним негативным моментом является слишком частое использование сцепления при долгой «тянучке» в пробках.
Такая езда с постоянными переключениями буквально «убивает» машину. Она едва-едва перемещается в потоке, при этом диски сцепления подвергаются чрезмерной нагрузке.
Вредна езда в режиме «гонщика», данный вопрос особенно актуален в отношении владельцев «заряженных» версий автомобилей.
Увлекаясь высокой скоростью, они при этом вынуждены часто нажимать на педаль тормоза на светофорах, что вызывает ещё одну проблему – перегрев тормозов. Ускорение автомобиля происходит между перекрёстками, далее водитель резко тормозит, что приводит к ускоренному износу колодок.
Следующей вредной привычкой является езда с практически пустым топливным баком, что негативно сказывается на двигателе.
Наряду с этим существует значительный риск преждевременного выхода из строя топливной системы машины.
Автолюбителям следует контролировать себя, не допуская резкого старта, ускорения и торможения. Такой стиль вождения способен «убить» не только двигатель, но и остальные узлы машины. Отказавшись от вредных привычек можно значительно сэкономить на ремонте автомобиля.