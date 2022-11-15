Вредные привычки водителей «убивают» даже самые надёжные машины

Автолюбители из-за вредных привычек буквально «убивают» свою машину, даже если она очень надёжная. Находясь за рулём, нужно контролировать себя, не следует торопиться во избежание преждевременного износа многих механизмов и систем автомобиля.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов РИА Новости/Максим Блинов

Первой негативной привычкой некоторых водителей является резкий старт со светофора.

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В таком случае двигатель и трансмиссия чрезмерно перегружаются. То же относится к пересечению на большой скорости «лежачих полицейских» и быстрая езда по неровному профилю дороги. Подобные действия в итоге сокращаюет ресурс узлов машины и прежде всего двигателя.

Необходимо исключить из числа вредных привычек и трогание с парковки с холодным мотором.

По этому вопросу споры ведутся уже давно. Многие считают, что прогревать машину нужно 3-5 минут. Другие заводят мотор, а затем на протяжении 15 «коптят» под окнами многоэтажек. Эксперты считают, что ДВС прогревается за 8-10 минут, этого времени вполне достаточно.

Негативной привычкой является переключение хода машины до полной остановки, что крайне вредно для КПП и мотора.

Инерционное усилие при этом не учитывается, водитель стремится поскорее выполнить нужный маневр. Не следует торопиться в таких случаях во избежание ускоренного износа ответственных механизмов.

Ещё одним негативным моментом является слишком частое использование сцепления при долгой «тянучке» в пробках.

Такая езда с постоянными переключениями буквально «убивает» машину. Она едва-едва перемещается в потоке, при этом диски сцепления подвергаются чрезмерной нагрузке.

Вредна езда в режиме «гонщика», данный вопрос особенно актуален в отношении владельцев «заряженных» версий автомобилей.

Увлекаясь высокой скоростью, они при этом вынуждены часто нажимать на педаль тормоза на светофорах, что вызывает ещё одну проблему – перегрев тормозов. Ускорение автомобиля происходит между перекрёстками, далее водитель резко тормозит, что приводит к ускоренному износу колодок.

Следующей вредной привычкой является езда с практически пустым топливным баком, что негативно сказывается на двигателе.

Наряду с этим существует значительный риск преждевременного выхода из строя топливной системы машины.