Спрогнозировано падение цен на китайские автомобили

Ситуация на российском авторынке постепенно стабилизируется. В частности, в ближнесрочной перспективе могут снизиться цены на китайские машины, рассказал главный редактор «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев. Об этом пишет портал «Слово и дело».

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Отмечается, что международная повестка существенно повлияла на отечественный авторынок. В частности, привела к уходу с него западных автогигантов, ввозу автомобилей в рамках параллельного импорта, росту цен на машины, существенному увеличению доли китайских транспортных средств.

Архиреев подчеркнул, что в настоящее время ситуация улучшается. Так, уже наблюдается снижение цен на превалирующие на рынке китайские машины. Он добавил, что в дальнейшем этот тренд будет усиливаться.

«Удешевления китайских автомобилей на нашем рынке стоит ждать», - пояснил эксперт.

Аналитик уточнил, что высокая цена была обусловлена практическим отсутствием конкуренции на рынке. Альтернативой китайским автомобилям выступали только подержанные машины и те, что завозятся по схеме «серого импорта».

По его мнению, цены выровняются. На это повлияют разнообразные кредитные программы, господдержка отечественных производителей, другие факторы.