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29 минут назад

Спрогнозировано падение цен на китайские автомобили

Илья Родин

Ситуация на российском авторынке постепенно стабилизируется. В частности, в ближнесрочной перспективе могут снизиться цены на китайские машины, рассказал главный редактор «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев. Об этом пишет портал «Слово и дело».

Спрогнозировано падение цен на китайские автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что международная повестка существенно повлияла на отечественный авторынок. В частности, привела к уходу с него западных автогигантов, ввозу автомобилей в рамках параллельного импорта, росту цен на машины, существенному увеличению доли китайских транспортных средств.

Архиреев подчеркнул, что в настоящее время ситуация улучшается. Так, уже наблюдается снижение цен на превалирующие на рынке китайские машины. Он добавил, что в дальнейшем этот тренд будет усиливаться.

«Удешевления китайских автомобилей на нашем рынке стоит ждать», - пояснил эксперт.

Аналитик уточнил, что высокая цена была обусловлена практическим отсутствием конкуренции на рынке. Альтернативой китайским автомобилям выступали только подержанные машины и те, что завозятся по схеме «серого импорта».

По его мнению, цены выровняются. На это повлияют разнообразные кредитные программы, господдержка отечественных производителей, другие факторы.

Архиреев призвал российских бизнесменов воспользоваться сложившейся ситуацией, не упустить шанс и развивать производство отечественных автомобилей и комплектующих к ним.

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