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1 час назад

Эксперты NJcar озвучили признаки необходимой смены авто

Слово и Дело

Любой автовладелец рано или поздно задумывается о смене транспортного средства. Специалисты объяснили, какие признаки сигнализируют, что решение необходимо принять скорее.

Озвучены признаки необходимой смены авто
Фото: wikipedia.org | Mike-fiesta / CC BY-SA 4.0wikipedia.org | Mike-fiesta / CC BY-SA 4.0

По словам автоэкспертов, стоит задуматься о необходимости смены машины, если на ней появляется коррозия. При этом единичные рыжики не идут в расчет.

Второй предпосылкой для возможной продажи транспортного средства является повышенный расход топлива или масла. Явление свидетельствует о скорой поломке двигателя. Кроме того, рывки при смене передач говорят о выходящей из строя АКПП, который в скором времени придется ремонтировать. Поэтому эксперты NJcar советуют задуматься о смене машины.

Автоэксперт,
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