Озвучены признаки необходимой смены авто

Любой автовладелец рано или поздно задумывается о смене транспортного средства. Специалисты объяснили, какие признаки сигнализируют, что решение необходимо принять скорее.

Фото: wikipedia.org | Mike-fiesta / CC BY-SA 4.0 wikipedia.org | Mike-fiesta / CC BY-SA 4.0

По словам автоэкспертов, стоит задуматься о необходимости смены машины, если на ней появляется коррозия. При этом единичные рыжики не идут в расчет.