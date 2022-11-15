Озвучены признаки необходимой смены авто

Любой автовладелец рано или поздно задумывается о смене транспортного средства. Специалисты объяснили, какие признаки сигнализируют, что решение необходимо принять скорее.
По словам автоэкспертов, стоит задуматься о необходимости смены машины, если на ней появляется коррозия. При этом единичные рыжики не идут в расчет.
Второй предпосылкой для возможной продажи транспортного средства является повышенный расход топлива или масла. Явление свидетельствует о скорой поломке двигателя. Кроме того, рывки при смене передач говорят о выходящей из строя АКПП, который в скором времени придется ремонтировать. Поэтому эксперты NJcar советуют задуматься о смене машины.