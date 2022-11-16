Выгодно ли сейчас продавать автомобиль

"В октябре текущего года стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке сократилась на 3% - в среднем примерно на 35 000 рублей. Сейчас авто с пробегом можно приобрести за 1,22 млн рублей. Это - первый случай снижения цен на вторичном рынке: последние четыре месяца подержанные машины только прибавляли в стоимости. С учетом того, что в ноябре прошлого года средняя цена авто с пробегом составляла 922 000 рублей, а в январе - 688 000 рублей, можно сказать, что автомобиль получится продать с выгодой.