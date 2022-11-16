Выгодно ли сейчас продавать автомобиль

Эксперты рассказали "Российской газете", выгодно ли сейчас продавать машину. Так, генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль считает, что есть определенные нюансы.
"В октябре текущего года стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке сократилась на 3% - в среднем примерно на 35 000 рублей. Сейчас авто с пробегом можно приобрести за 1,22 млн рублей. Это - первый случай снижения цен на вторичном рынке: последние четыре месяца подержанные машины только прибавляли в стоимости. С учетом того, что в ноябре прошлого года средняя цена авто с пробегом составляла 922 000 рублей, а в январе - 688 000 рублей, можно сказать, что автомобиль получится продать с выгодой.
С другой стороны, суммы может не хватить для приобретения новой машины - ее средняя стоимость за 10 месяцев текущего года составила 2 млн 270 тысяч рублей. Если существующий автомобиль грамотно эксплуатируется, обслуживается вовремя и в принципе находится в хорошем техническом состоянии, с продажей можно повременить.
В условиях дефицита новых авто и ликвидных моделей на вторичном рынке при повышенном спросе стоимость машин с пробегом будет оставаться высокой, однако уже в декабре традиционно можно ожидать скидки и специальные предложения.
Кроме того, если брать глобально вторичный рынок автомобилей с пробегом, то на рынке 50 млн авто, их вполне достаточно, чтобы закрыть все потребности клиентов. Решение о покупке должно приниматься на основании потребности - если авто надо срочно менять, лучше не откладывать покупку", - отмечает эксперт.
Директор по развитию автомобильного портала "Дром" Антон Серков уверен, что автомобиль можно продавать, но при одном условии - если вам не надо будет приобретать другой.
"Ответ на этот вопрос зависит от цели продажи. Автомобили в России сегодня стоят дороже, чем когда-либо - причем как в рублевом, так и в валютном эквивалентах. Это означает, что продажу можно считать очень выгодным мероприятием в том случае, если вам не нужно покупать другой автомобиль взамен - ведь он тоже стоит дорого.
Вторая выигрышная ситуация - обмен дорогого автомобиля на более дешевый с целью высвобождения средств или снижения кредитной нагрузки. В остальных случаях решение о продаже автомобиля должно приниматься исходя из целей и финансовых возможностей. Специально дожидаться более благоприятных условий для реализации своего автомобиля я бы не рекомендовал", - рассказал он.