Названы особенности обслуживания электромобиля

Обслуживание электромобиля по понятным причинам отличается от автомобиля с ДВС. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания исключает некоторые вида ремонта и обслуживания. Однако в электромобиле есть такие же узлы, которые есть и у автомобиля с ДВС, а долговечность автомобиля с электродвигателем также напрямую зависит от своевременного прохождением ТО.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Когда дело доходит до обслуживания электромобиля, основные проверяемые области включают электродвигатели, аккумуляторную батарею, высоковольтные электрические кабели, подвеску, тормоза, рулевое управление, колеса, шины и фары. Конечно, этот список может быть еще больше, но это основные пункты, многие из которых будут следовать тому же методу проверки, что и в бензиновом или дизельном автомобиле. Редакция сайта Тарантас Ньюс разобралась, какие процедуры нужно проводить и с каким интервалом.

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Двигатель. Двигатель, работающий на ископаемом топливе, имеет множество двигающихся частей, и все они должны поддерживаться в идеальном состоянии, чтобы избежать проблем. Если упустить уровень масла или не заменить вовремя ремень ГРМ, то бензиновый или дизельный двигатель может серьезно выйти из строя. Всего этого в электродвигателе нет. Отличия касаются и самого обслуживания в сервисном центре.

Система охлаждения. И в электромобиле, и в автомобиле с ДВС система охлаждения также играет важную роль, поскольку обеспечивает отвод лишнего тепла от электромотора, батарей и прочей электроники. Автопроизводители рекомендуют менять охлаждающую жидкость раз в 60–70 тысяч км или раз в 2-3 года.

Трансмиссия. Как известно в автомобили с ДВС мощь на колеса передается через коробку передач, а в электромобиле эту функцию выполняет редуктор. В оба агрегата заливают масло. Чтобы избежать проблем в работе узла необходимо техжидкость раз в 50–60 тысяч км.

Электрика. Автомобили с ДВС и электромобили оснащены множеством электрических систем, которые соединенны электропроводкой. Со времен это все требует обслуживания, в том числе чистку контактов от окиси, а также смазку резиновых уплотнений, чтобы не просочилась вода.

Кондиционер. Кондиционер в электромобиле функционирует с помощью компрессора и теплового насоса. Так же как и в автомобиле с ДВС, система кондиционирования должна периодически проверяться и при необходимости ремонтироваться.

Тормозная система. Электромобиль использует систему рекуперативного торможения. Тем не менее в электромобиле по-прежнему используются стандартные гидравлические тормоза, потому что система рекуперативного торможения сама по себе не может быстро остановить электромобиль. Гидравлические тормоза в электромобили обслуживаются, так же как и в автомобиле с ДВС.

Трансмиссия. Как известно в автомобили с ДВС мощь на колеса передается через коробку передач, а в электромобиле эту функцию выполняет редуктор. В оба агрегата заливают масло. Чтобы избежать проблем в работе узла необходимо техжидкость раз в 50–60 тысяч км.

Электрика. Автомобили с ДВС и электромобили оснащены множеством электрических систем, которые соединенны электропроводкой. Со времен это все требует обслуживания, в том числе чистку контактов от окиси, а также смазку резиновых уплотнений, чтобы не просочилась вода.

Кондиционер. Кондиционер в электромобиле функционирует с помощью компрессора и теплового насоса. Так же как и в автомобиле с ДВС, система кондиционирования должна периодически проверяться и при необходимости ремонтироваться.