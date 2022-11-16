Что выдает автоподставщиков на месте происшествия

Главным признаком того, что водитель общается не с простыми участниками ДТП, а с автоподставщиками, является то, что последние категорически не хотят вызывать на место происшествия сотрудников ГИБДД и настаивают на решении вопроса на месте. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

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«Все автоподставщики объединены, по сути, одной общей «родовой травмой» — они категорически не приемлют любого участия сотрудников ГИБДД и полиции в любых разбирательствах на дороге. Они могут применять разные тактики, методики и стратегии, но все они будут говорить, что полицию не вызываем, ОСАГО не вариант, в суд не пойдем, разбираемся сейчас и здесь. Главная задача аферистов – выудить у водителя наличные деньги за подставную аварию», — сказал Антон Шапарин.

По словам эксперта, для того, чтобы противостоять аферистам, необходимо незамедлительно вызывать на место ДТП сотрудников полиции, а также иметь действующий полис автогражданки, так как других защитных механизмов у водителя просто нет.

Популярные схемы автоподстав остаются неизменными на протяжении многих лет, отметил Шапарин. Самая распространенная – аферисты незаметно повреждают автомобиль, потом подходят и говорят, что вы их притерли и уехали, поэтому необходимо заплатить или вас лишат прав. При этом мошенники оказывают моральное, а в некоторых случаях и физическое давление на свою жертву. Когда водитель отдает деньги, они быстро уезжают.