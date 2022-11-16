Названы производители с самыми надежными автомобилями

Издание Consumer Reports провело ежегодное исследование, по итогам которого были названы производители, производящие самые надежные автомобили. В опросе приняли участие более 300 000 человек, которых опрашивали по 17 категориям, связанным с машинами. К примеру, респонденты отвечали на вопросы о двигателе, трансмиссии и электронных компонентах. В первой десятке оказались семь азиатских брендов. Лидером рейтинга стала японская Toyota, набравшая 72 балла из 100 возможных.
Первое место с Тойотой разделил Lexus, набрав те же 72 балла. В тройке лидеров в этом году оказалась компания BMW. Причем баварский бренд поднялся сразу на десять позиций.
Кроме того, в первую десятку вошли Mazda, Honda, Audi, а также Subaru, Acura и Kia. Замкнул топ автопроизводителей Lincoln, который по сравнению с прошлым годов улучшил свое положение сразу на 14 позиций.
На последнем месте в рейтинге экспертов расположился Mercedes-Benz, автомобили которого набрали лишь 26 баллов. Чуть лучше показатель у Jeep и Volkswagen.
Среди самых надежных моделей в лидерах Toyota Corolla Cross и Corolla Hybrid. Следом расположился Lexus GX и Mini Cooper. Кроме того, надежностью в этом году отличились Toyota Prius и Mazda MX-5.
Самыми ненадежными машинами специалисты признали Lincoln Aviator, Hyundai Kona Electric и гибридный Ford F-150. Причем последний заработал всего четыре балла из ста.
Накануне немецкие специалисты признали Renault Logan самым ненадежным автомобилем. Эксперты исследовали результаты 9 600 000 техосмотров, проведенных в Германии.