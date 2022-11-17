Эксперты объяснили, нужно ли мыть машину зимой

Зимой автомобиль эксплуатируется в особых условиях, речь идёт о воздействии холода и дорожных реагентов на кузов и ходовую. Целесообразна ли частая мойка машины на протяжении холодного периода, разбирались специалисты.

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Многие автолюбители полагают, что с наступлением зимы машину содержать в чистоте достаточно сложно ввиду особенностей погоды, когда часто выпадает мокрый снег. Влияет также перепад температур.

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Некоторые водители считают, что грязь в данном случае является естественной защитой. Таким образом, реагентам, которыми активно посыпают дороги, труднее добраться до лакокрасочного покрытия. То же якобы относится к металлическим элементам кузова, а при возможном ударе по касательной в ДТП гарантируется его защита от мелких продольных царапин.

По мнению экспертов, уход за машиной зимой особенно важен, речь идёт о периодической мойке кузова и днища.

Подобная позиция может вызвать несогласие со стороны некоторых автовладельцев.

Следует учитывать, что техническая соль, входящая в состав реагента, которым посыпают дороги зимой, представляет собой агрессивную среду.

Смешиваясь с грязью, мокрым снегом и продуктами выхлопа, такой состав превращается в особый «коктейль». Он способен разрушить ЛКП, хромированные покрытия и резиновые уплотнители.

Практика использования машины зимой показывает, что на протяжении декабря-февраля происходит ускоренная коррозия металлических элементов.

За два сезона в условиях городской среды, особенно в мегаполисах, кузов может покрыться коричневыми пятнами. На порогах, на нижних сегментах крыльев и дверей образуются микроскопические сколы. В дальнейшем они могут стать очагами коррозии, ржавчина будет расползаться по кузову, поражая всё большие участки.

Рекомендуется мыть машину зимой хотя бы два раза в месяц.

Крайне важно, чтобы подобная процедура выполнялась правильно.

Кузов моют с использованием качественного моющего средства.

Образующуюся в ходе мойки пену нужно оставлять на кузове на 10-15 минут, чтобы она выполнила свою функцию. Задачей данного хим.компонента является максимально смывать слой агрессивной грязи.

Внимание надо уделять не только кузовным панелям, но и колёсным аркам.

Не следует забывать о мойке днища автомобиля.

Его нужно очищать хотя бы два раза за весь зимний период. После мойки машину необходимо тщательно просушить. Речь идёт не только о кузове, но и об оконных проёмах, стёклах и всевозможных нишах, где может остаться влага.

После высушивания кузова рекомендуется обработать уплотнители специальными защитными средствами.