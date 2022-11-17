Зачем крупные СТО массово приобретают очиститель тормозов

Автолюбители, которые бывали на складе СТО, замечали значительное количество упаковочных коробок, заполненных флаконами с очистителем тормозов, используемого при замене дисков и колодок. Для этого имеются особые причины, внушительный запас автохимии хранится неспроста.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок РИА Новости/Руслан Кривобок

Одной из наиболее востребованных и распространённых операций в рамках технического обслуживания автомобиля является и ремонт тормозной системы. Данную работу следует осуществлять через каждые 30 тысяч км.

В соответствии с регламентом, после разборки суппорта, данный механизм очищают от накипи и грязи, то же относится к направляющим.

При установке новых тормозных дисков их отмывают от антикоррозийного состава, так как им данные элементы были покрыты производителем. Такая работа проводится с использованием очистителя тормозов. В баллоне названый состав находится под давлением, на обслуживание четырёх колёс уходит один флакон.

Данной жидкостью отмывают подтёки масла на двигателе. Она же применяется для того, чтобы снять битум с днища, убрать нагар с выхлопной трубы, отмыть от грязи другие детали, включая декоративные накладки на кузове.

Чтобы выбить старую смазку из подшипников, также используется очиститель тормозов.

Для промывки забитых клапанов таким же образом успешно применяют названый состав. Перечисленные операции выполняются в щадящем режиме, с осторожностью. Жидкость крайне удобно использовать при разборке подвески, а также при попытке убрать намертво прикипевшую масляную плёнку, смешанную с пылью и кусочками дорожной грязи.

Очиститель тормозов вступает в конкуренцию с крайне популярной жидкостью WD-40. Наряду с этим указанный рабочий состав может разъесть резиновые уплотнения: сальники и пыльники.