Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
19 ноября

Новости автомира: Автоэксперт дал советы по покупке автомобиля

Lenta.ruиещё 5

При покупке автомобиля необходимо оценить, сколько стоит ваша прежняя машина, а также интересующие модели. Советы по покупке автомобиля дал автоэксперт Кирилл Иванов в беседе с RT.

Россиянам дали советы по покупке автомобиля
Фото: 

«Если вы настроены на автокредит, то стоит смотреть предложения только от юридических лиц. Если готовы на потребительский кредит, то вам по-прежнему доступны все предложения рынка», — отметил Иванов.

По словам эксперта, ставки по автокредиту ниже, но придется оформить ОСАГО, а машина будет в залоге у банка. Помимо этого, важно проверить автоисторию машины. Это самый важный этап, который поможет избежать проблем с покупкой, подчеркнул он.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Когда выбор будет сделан, необходимо заключить договор, желательно у нотариуса. Оплатить покупку рекомендуется безналичиным способом. Для продажи старого авто можно обратиться в дилерский центр для его правильной оценки, резюмировал Иванов.

Ранее российские дилеры предупредили, что в стране наблюдается дефицит автомобилей европейских и японских компаний. Они отметили, что если не возобновить поставки в скором времени, то машин в автосалонах хватит не более, чем на четыре месяца.

Автоэксперт,Кирилл Иванов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители