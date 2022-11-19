Россиянам дали советы по покупке автомобиля

При покупке автомобиля необходимо оценить, сколько стоит ваша прежняя машина, а также интересующие модели. Советы по покупке автомобиля дал автоэксперт Кирилл Иванов в беседе с RT.

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«Если вы настроены на автокредит, то стоит смотреть предложения только от юридических лиц. Если готовы на потребительский кредит, то вам по-прежнему доступны все предложения рынка», — отметил Иванов.

По словам эксперта, ставки по автокредиту ниже, но придется оформить ОСАГО, а машина будет в залоге у банка. Помимо этого, важно проверить автоисторию машины. Это самый важный этап, который поможет избежать проблем с покупкой, подчеркнул он.

Когда выбор будет сделан, необходимо заключить договор, желательно у нотариуса. Оплатить покупку рекомендуется безналичиным способом. Для продажи старого авто можно обратиться в дилерский центр для его правильной оценки, резюмировал Иванов.