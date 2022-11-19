Россиянам перечислили способы покупки авто в Европе

«Первое: если у вас есть шенген, то заехать через третьи страны в Европу можно. Для этого должны быть веские причины, которые оговорены странами, например, наличие родственников. Если гражданина пустили в шенгенскую зону, и он купил машину, то на этом авто он может выехать на территорию России через другие страны ЕвроЕвросоюза, например, Польшу. Потому что запрета на выезд и на перемещение нет», — сообщил Субботин.