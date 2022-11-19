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19 ноября

Новости автомира: Россиянам перечислили способы покупки авто в Европе

Lenta.ruиещё 1

При наличии шенгена россиянин может купить авто в Европе самостоятельно, сообщил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил возможные способы покупки машины.

Россиянам перечислили способы покупки авто в Европе
Фото:  Unsplash Unsplash

Ранее российские дилеры предупредили, что в стране наблюдается дефицит автомобилей европейских и японских компаний. Они отметили, что если не возобновить поставки в скором времени, то машин в автосалонах хватит не более чем на четыре месяца.

«Первое: если у вас есть шенген, то заехать через третьи страны в Европу можно. Для этого должны быть веские причины, которые оговорены странами, например, наличие родственников. Если гражданина пустили в шенгенскую зону, и он купил машину, то на этом авто он может выехать на территорию России через другие страны ЕвроЕвросоюза, например, Польшу. Потому что запрета на выезд и на перемещение нет», — сообщил Субботин.

Еще одни вариант — это когда машины привозят в Россию при помощи граждан Белоруссии или других стран СНГ, поделился автоэксперт. «Для них при наличии визы въезд не ограничен. И они спокойно пригоняют машины на территорию России», — рассказал он.

«И четвертый вариант — когда гражданин на аукционе заказывает автомобиль, и ее привозят те, кто профессионально этим занимается. Это уже будут граждане тех стран, откуда вывозится автомобиль», — сказал Субботин.

Автоэксперт отметил, что все четыре схемы довольно активно сейчас используются гражданами России при приобретении автомобилей.

Ранее японский автопроизводитель Mazda принял решение избавиться от активов в России — компания передала долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто».

Автоэксперт,Mazda,Соллерс Авто,ЕС,
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